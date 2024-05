Grbin o dogovoru HDZ-a i DP-a: 'Kad je glavna poveznica novac, nema boljeg ljepila od toga...'

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin osvrnuo se na postignuti dogovor između HDZ-a i Domovinskog pokreta. Najavljeno je kako će se osnovati novo ministarstvo demografije, a Grbin navodi kako je odgovor na to što nas je pola milijuna manje.

- Potrebno je zadovoljiti apetite za foteljama i sve se svodi na to. Nismo čuli gotovo ništa o programima osim dvije riječi - povećanje plaća i uskrata financiranja jednom tjedniku - kazao je Grbin za N1.

- Što se tiče SDSS-a, to je politička stranka. Slušajući Pupovca kako jučer i dalje brani lex AP, to mi je bilo pomalo degutantno za slušati. Kad smo slušali izjave nakon pregovore gdje su i predstavnici HDZ-a i DP-a bili zadovoljni, nismo čuli kako će se boriti s gorućim problemom, a to je problem korupcije. Borba se svela na to da je premijer sve druge odlučio prozvati korumpiranim - dodao je.

- Kad ti je glavna poveznica novac, onda nema boljeg ljepila od toga - ističe šef SDP-a.

Kaže da raspodjela ministarstava pokazuje da su tu glavni financijski interesi.

- Iz DP-a su razgovarali s nama da maknemo lex AP i Turudića, glasali su u Saboru protiv toga, a sad ne govore o tome, mogu reći samo - degutantno - poručio je Grbin.