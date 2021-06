Napokon možemo predsjedništvo održati uživo. Razgovarat ćemo o analizi izbora i onome što je pred nama, kao i o slučaju u Istri. SDP je podnio prigovor i očekujemo odgovor DIP-a, ali zbog nepravilnosti – očekujemo da će se ići u detaljan pregled - rekao je predsjednik Peđa Grbin uoči sjednice predsjedništva SDP-a.

Grbin kaže kako je normalno da ljevica surađuje s ljevicom, ali da o tome ne želi preko medija.

- Pregovori su ispred nas. Suradnja će biti ostvarena, ali ne mogu reći na koji način - rekao je Grbin o postizbornoj suradnji s Možemo.

Grbin kaže kako neće postavljati nikakve uvjete.

- Kao manjinski partner moramo saslušati onoga tko je osvojio najviše mandata - poručio je Grbin.

Komentirao je i Plenkovićeve sukobe s medijima.

- Laki je malo nervozan, nema druge rečenice za to. To je stvar pristojnosti, kućnog odgoja. Stil ni drugih ne komentiram pa neću ni njegov. Svatko od nas ima oči, uši, vide i čuje što on radi. Izjave o novinarima nisu korektne, nisu primjerene - poručio je Grbin.