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ZAŠTITA PULE

Grbin o radovima oko Arene: Starogradska jezgra ne uređuje se kroz zaseban prostorni plan

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
Grbin o radovima oko Arene: Starogradska jezgra ne uređuje se kroz zaseban prostorni plan
Pula: 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula - Pola | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Generalni urbanistički plan detaljno razrađuje zonu stare jezgre kroz sustav konzervatorske zaštite i kontaktnu zonu, pri čemu se sve intervencije u prostoru provode u suradnji s nadležnim konzervatorskim službama, rekao je Grbin

Pulski gradonačelnik Peđa Grbin poručio je na sjednici gradskog vijeća održanoj u utorak navečer da se područje stare gradske jezgre u Puli ne uređuje kroz zaseban prostorni plan, već je obuhvaćeno odredbama Generalnog urbanističkog plana (GUP), u koji su integrirani raniji planski dokumenti.

Grbin je to najavio, odgovarajući na pitanje vijećnice Koviljke Aškić, koja je zatražila informaciju razmatra li se ukidanje UPU-a šire gradske jezgre zbog zabrinutosti oko mogućih novih gradnji u zoni iznad Arene te općenito o utjecaju na prostor i njegovu zaštitu. 

"Generalni urbanistički plan detaljno razrađuje zonu stare jezgre kroz sustav konzervatorske zaštite i kontaktnu zonu, pri čemu se sve intervencije u prostoru provode u suradnji s nadležnim konzervatorskim službama, koje daju ključne smjernice za očuvanje kulturne baštine i identiteta prostora" - rekao je Grbin.

Pula: Radovi na Velom Vrhu Pula: Radovi na Velom Vrhu Pula: Radovi na Velom Vrhu
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Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Dodao je da ne postoji pravna ni planska osnova za ukidanje važećeg GUP-a, koji predstavlja temeljni dokument upravljanja prostorom. Eventualne intervencije u planu, naveo je, provodit će se u okviru već definiranih procedura i u suradnji s konzervatorskim tijelima, što je i do sada bio standard postupanja gradske uprave.

Gradonačelnik je naveo da je u tijeku izrada konzervatorskih smjernica te izmjene i dopune GUP-a, kao dio kontinuiranog i odgovornog upravljanja prostorom, a o kojima se očekuje rasprava na Gradskom vijeću do kraja 2027. godine.

U kontekstu rasprave o zaštiti starogradske jezgre i prostora iznad Arene, Grbin je istaknuo da konzervatorske službe ne zagovaraju uvijek isključivo restriktivan pristup zaštiti prostora, već u pojedinim slučajevima predlažu i omogućavanje novih građevinskih zahvata, ovisno o stručnoj procjeni i planskoj dokumentaciji.

"Kome se to sviđa ili ne sviđa, imam jedan zanimljiv primjer. U Parku grada Graza upravo su konzervatori od nas tražili da omogućimo gradnju. Ja, recimo, nisam siguran da je to ispravno, ali konzervatori od nas traže da se u Parku grada Graza dopusti gradnja. Tako da ni ono što dolazi od strane konzervatora nije uvijek u skladu s onim što bi većina građana željela", naglasio je Grbin. 

Na pitanje vijećnice Aškić razmatra li Grad mogućnost izgradnje sortirnice, kompostane ili bioplinskog postrojenja u suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, kroz javno-privatno partnerstvo ili samostalno, u kontekstu rastućih troškova zbrinjavanja otpada, Grbin je istaknuo kako je Strategijom razvoja urbanog područja Pula (SRUP), koju je usvojilo Gradsko vijeće, predviđena izgradnja sortirnice na području Grada Vodnjana kao dijela šireg regionalnog sustava gospodarenja otpadom.

Osim toga, dodao je Grbin, Grad Pula je već osigurao sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta, koje je u fazi provedbe i predstavlja konkretan iskorak u jačanju komunalnog standarda i unapređenju sustava gospodarenja otpadom.

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