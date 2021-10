Zahvaljujem vam što ste nam omogućili da na sat vremena otputujemo u Švicarsku ili Norvešku jer ovo izvješće ne oslikava realnost života u Hrvatskoj, poručio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin komentirajući godišnje izvješće o stanju nacije, koje im je u Saboru podnio premijer Andrej Plenković.

U sat vremena provedenih za govornicom, zastupnike je podsjetio što je Vlada sve napravila u uvjetima pandemije, potresa, ali i petogodišnjem mandatu.

'Za vrijeme vaše Vlade zabilježeno je nešto što nije bilo ni u ratna vremena'

- Nije točno - niste unaprijedili kvalitetu zdravstvene zaštite. Za vrijeme vaše Vlade zabilježeno je nešto što nije bilo ni u ratna vremena - bolnicama je obustavljena isporuka lijekova. Pitajte one pacijente koji nisu mogli dobiti terapije kako je to unaprijeđena zdravstvena zaštita - poručio je Grbin naglasivši kako dugovi u zdravstvu i dalje rastu, a reforme zdravstva nema.

- Ovo što je izašlo medijima nije reforma nego razmišljanje kako spasiti zdravstvo od bankrota. Nema niti jedne najave konkretnih programa koji bi trebali unaprijediti standarde zdravstvene zaštite. Spomenut ću samo neke koji su postojali, ali su dolaskom HDZ-a ukinuti, kao što su program ranog otkrivanja raka, program plus koji je doveo do smanjivanja lista čekanja - poručio je.

Osvrnuvši se na pandemiju, naglasio je kako Vlada i Stožer odluke donose stihijski.

- Ako u Znanstvenom savjetu imate ljude koji ne žele biti dio tima, a očito ih imate, ako kontinuirano šalju poruku koja se kosi s nastojanjima da poboljšamo odgovore na pandemiju, onda je vrijeme da se zahvalite tim ljudima, onako kako ste svojedobno pozvali tajnicu da se zahvali nekim ministrima - rekao je Grbin.

'Odakle vam pravo da govorite o jačanju sustava, kad vi provodite eutanaziju Povjerenstva za sukob interesa'

A slična stvar je i u borbi protiv korupcije, dodao je.

- Odakle vam pravo da govorite o jačanju sustava, kad vi provodite eutanaziju Povjerenstva. Vaša većina na HRT imenuje osobu koja je u direktnom sukobu interesa jer njegova firma radi isto što i HRT. Upravo za vrijeme vaše vlasti došlo je do porasta neriješenih predmeta u pravosuđu. Govorite o slobodi medija, a novinari s HRT-a vam govore kako rade pod pritiskom i kako moraju raditi pitanja po vašoj mjeri. Kada smo predložili konkretan zaključak koji bi trebao spriječiti tužbe protiv novinara, onda vaša većina to odbije - istaknuo je predsjednik SDP-a,

Osvrnuo se na premijerovu najavu povećanja minimalne plaće od siječnja iduće godine za 350 kuna.

- To treba podržati, ali postavljamo pitanje da li je to dovoljno u trenutku kada rastu cijene. Minimalna plaća nije tu da bude broj, nego treba biti tu da osigura da ljudi koji žive od svojeg rada, da si mogu osigurati život, a ne preživljavanje. Minimalna plaća danas u Hrvatskoj kakvu predlažete u uvjetima kakvi jesu to nije. Na rad nedjeljom bazirate se isključivo na zabranama i to samo jedino u jednom sektoru u trgovini, a ne razmišljate da oni koji budu radili nedjeljom budu adekvatno plaćeni. Ljudi koji će i dalje raditi nedjeljom neće biti plaćeni za svoj rad kako treba - rekao je Grbin istaknuvši kako premijer ne govori niti o tome kako 800.000 umirovljenika živi ispod službene granice siromaštva.

- Govorite o socijalnom programu, ali ne govorite da ćete zatvoriti obiteljske domove, da će 7000 ljudi ostati bez smještaja i da ne znate kako ćete ih smjestiti - poručio je.

Grbin je naglasio i preporuke EU koje se odnose na inflaciju, kao što su porezno rasterećenje, državne subvencije i olakšice građanima i gospodarstvu, ali da Vlada niti jednu tu mjeru nije iskoristila.

- Kada govorimo o cijenama goriva, da, blokirali ste na mjesec dana rast cijena, ali to je kratkoročna mjera. Sada je vrijeme da donesemo odluke kako ćemo se s time suočiti. Odluke moraju biti spremne i početi se primjenjivati prvog dana kada moratorij prestane. U protivnom čeka nas porast cijena goriva - naglasio je.

'Ono što smo sat vremena slušali od premijera nema baš nikakve veze sa životom u Hrvatskoj'

Pozvao je premijera da kada spominje energiju bude pošten i spomene nuklearni otpad, a koji se u ovom trenutku zbrinjava u elektrani Krško.

- Premijer je govorio i o zelenoj tranziciji, zelenoj energiji, a istovremeno neke HDZ-ove županije donose prostorne planove koji će onemogućiti izgradnju solarnih elektrana. S jedne strane blokiraju se investicije u zelenu energiju, a s druge strane onima koji bi to htjeli, mogli, onemogućavaju se pristupi sredstvima iz EU - poručio je.

Ono što smo od Plenkovića slušali sat vremena, naglasio je Grbin, nema baš nikakve veze sa životom u Hrvatskoj.

- Predsjednik Vlade nije dodirnuo brojne aktualne teme: Što ćemo s INA-om? Prekjučer je donijeta presuda koja kaže da je ugovor otkupa predmet kaznenog djela. Pitanje je hoće li ova presuda biti iskorištena za poboljšanje hrvatskog položaja u odnosu na Mol. Tih odgovora nema. Što ćemo s leasing društvima? Postoje analize po kojima je građanima ukradeno 700 milijuna kuna. Plenković neće po tom pitanju napraviti ništa. Opet će pognuti leđa bankama i postati država krupnog kapitala nauštrb građana i njihovih interesa - poručio je.

Hrvatskoj je potreban ozbiljan zaokret, istaknuo je dodavši kako na ovakvim temeljima ne možemo naprijed.

- Samo je jedan primjer kojim se Vlada hvali - poticajni stambeni krediti. Da, na prvi pogled nekima je omogućeno da dođu do stana, ali je time poticano dizanje cijene stanova. Nekima je to onemogućilo da kupe stanove. Potrebna nam je ozbiljna politika stanovanja koja se neće svesti na ovakve ad hoc mjere kao što su poticajni krediti - rekao je.