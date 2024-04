Grbin otkrio hoće li poštovati odluku Ustavnog suda: 'To je životinja stjerana u kut...'

Peđa Grbin za Dnevnik Nove TV je komentirao odluku Ustavnog suda da Zoran Milanović ne može biti mandatar nove Vlade. Otkrio je što im je sada prioritet. - Kako poštovati ovu odluku? Oni su jednom čovjeku zabranili da konzumira svoja ustavna prava - rekao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

- Bilo bi poštenije, kad su već takvi, da su donijeli odluku da jedino Andrej Plenković može voditi Vladu RH, a da za ostale nema šanse - smatra Grbin te dodaje da je ovom odlukom sud izašao izvan okvira zakona.

- Ja bih gazio Ustav da ovakvu protuustavnu odluku poštujem. Međutim, to ne znači da će pregovori koji slijede tako završiti, ali ako dođe do toga i Hrvatski sabor izglasa da predsjednik Vlade RH postane Zoran Milanović, volio bih vidjeti da Ustavni sud donese odluku da on to ne može biti i poništi volju građana koji su nas u Hrvatski sabor izabrali - odgovorio je na pitanje je li legalist.

Smatra i kako bi bilo pošteno da su ovu odluku donijeli prije izbora jer je ovo sada prevara birača. Već su tada mogli reći koje su posljedice nepoštivanja njegove odluke.

- Ovo nije pravda, ovo oličenje nepravde i onoga protiv čega se borimo - dodao je Grbin i istaknuo da je sada prioritet konstituiranje Sabora.

- Dok Sabor ne zasjeda, Vlada može donositi uredbe sa zakonskom snagom. Ovoj Plenkovićevoj Vladi se ta ovlast mora oduzeti jer pitaj Boga što su oni sve u stanju napraviti, a ova odluka Ustavnog suda ide u tom smjeru - rekao je Peđa Grbin.

Vrijeme je, istaknuo je, da se počnu ostvarivati promjene za koje je glasalo dvije trećine građana u Hrvatskoj.

Mandatar, rekao je šef SDP-a, može biti i netko drugi, tko nije Zoran Milanović.

- Miroslav Šeparović nije odgovorio na pitanje zašto je Ustavni sud izašao iz svojih okvira. Oni su očito u tolikoj panici da pokušavaju sve što mogu da spriječe da do promjene dođe, ali ovu promjenu koja je u Hrvatskoj krenula ni HDZ niti Ustavni sud zaustaviti ne mogu. Ova odluka pokazuje na što su sve spremni. To je ona životinja stjerana u kut - komentirao je Grbin.

- Zoran Milanović je naša prva opcija, ali pred nama su razgovori, mi smo otvoreni i razgovaramo sa svim strankama koje su prije izbora rekle da im je sadašnje stanje neodrživo - istaknuo je Grbin i rekao da će poštovati Ustav, a ne "proizvoljno tumačenje Miroslava Šeparovića za koje argumenata u Ustavu ne može pronaći nitko, pa ni on sam, pa je obrazloženje sveo na riječi 'zato što sam ja to rekao, eto zašto".