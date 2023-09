Grbin u Zadru: Umirovljenicima trebaju trajna rješenja, ovo što Vlada nudi su privremene mjere

Da bi se umirovljenicima omogućio normalan život potrebna su trajna rješenja, a ne privremene mjere koje nudi Vlada, poručio je u četvrtak iz Zadra predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Peđa Grbin.

Trajna rješenja koja SDP predlaže su promjena usklađivanja mirovina koja će pratiti inflaciju ili porast plaća te trajni dodatak na mirovinu, rekao je Grbin predstavljajući SDP-ovu mirovinsku reformu.

Istaknuo je da trajno povećanje ne bi bilo linearno nego veće za one s manjim mirovinama, što bi samo u četiri godine moglo mirovinu od 500 eura dovesti na 750 eura.

Vlada, čujemo danas, opet ide s nečim privremenim, opet će dati jednokratnu pomoć. U vrijeme covida i prvim mjesecima inflacije jednokratna je pomoć bila nužna, ali došlo je vrijeme za trajna rješenja", kaže Grbin.

Jednokratna pomoć neće poboljšati život svih umirovljenika nego se dijeli samo u svrhu izbornih rezultata, a to Hrvatskoj ne treba, ustvrdio je.

Na upit po kojem modelu bi oporba oporezivala marže, na što ih je premijer Andrej Plenković pozvao da kažu koje je rješenje, Grbin je kazao da u bankarskom i prodajnom sektoru marže guraju inflaciju.

"Premijer pita kako! Tako da ciljamo one koji su ostvarili ekstraprofite, one koji su prekomjerno podigli svoje prihode. To bi bio porez koji cilja ekstraprofit", rekao je.

Podsjetio je da se to predlaže u Irskoj i Kanadi, a u SDP-u smatraju da to treba napraviti i u Hrvatskoj.

Osim toga, Slovenija je ovoga tjedna najavila porez na banke koji bi državi donosio 100 milijuna eura godišnje.

"Italija to uvodi, Slovenija uvodi, a Plenković ništa ne vidi, šuti i u stvari ga boli briga za hrvatske građane", kaže Grbin.