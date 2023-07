Grbin: 'Zar itko misli da control freak Plenković nije ništa znao? Riba smrdi od glave, Andrej'

Imamo čovjeka koji danas-sutra sprema baciti pod autobus neke ljude, Barbarića, Filipovića, koga god treba da bi zaštitio sebe. Jučer je pokazao koliko ga briga za afere koje pogađaju Hrvatsku, e pa ova nije takva. Zar itko u Hrvatskoj misli da najveći control freak kojeg smo upoznali nije znao ništa o onome što se događa u HEP-u? Riba smrdi od glave, Andrej, i to je činjenica, naglasio je šef SDP-a Peđa Grbin komentirajući prebacivanje odgovornosti Andreja Plenkovića sa sebe u najnovijoj plinskoj aferi i prodaji viškova plina od strane HEP-a u bescjenje.

Grbin ne vjeruje da Plenković nije ništa znao, kako tvrdi već danima. Ovo što se događalo nije moglo proći bez njegova znanja, ističe. I mogu se sada žrtvovati razni Barbarići, Filipovići i tko sve ne, ali činjenica je da se dogodila šteta, da se napravilo nešto što se nije smjelo dogoditi i da je najodgovorniji Plenković, naglasio je.

- Ako neki dopis pošalje njegov intimus, Frane Barbarić, čelni čovjek HEP-a, ako ga dobiju Filipović, Milatić i tako dalje, zar itko misli da u sljedeća tri mjeseca nitko velevažnog Plenkovića nije obavijestio o tome što mu se događa u najvažnijoj državnoj kompaniji, da joj prijeti milijunski gubitak i da postoji mogućnost da će viškova plina morati prodavati u bescjenje? Svatko tko imalo zna išta o tržištu plina, a to pitanje ipak nije toliko kompleksno da ga predsjednik Vlade ne bi trebao razumjeti, zar itko misli da nije bilo jasno kakva je to šteta koja može nastati ako plinska skladišta budu puna i HEP bude plin morao prodavati na aukcijama? E, pa to nas Plenković pokušava uvjeriti - da on ništa ni o čemu nije znao. A niti jedan problem u ovoj zemlji ne može se riješiti bez njegova znanja - kazao je Grbin.

Oporba ne odustaje od traženja da se sazove izvanredna sjednica Sabora, koji od petka odlazi na dvomjesečnu ljetnu stanku.

- Plenković baca sve druge s mosta pod autobus, nadam se da nismo došli u situaciju kao u nekim zemljama da će neki završiti kroz prozor, ali činjenica je da radi sve što može da spasi sebe. Inzistirat ćemo na izvanrednoj sjednici Sabora na kojoj se bi se trebalo raspravljati i o ovoj temi. Predsjednik Republike tu ovlast ima i držim da je, ako je ikada postojala situacija da ju iskoristi, ovo ta situacija. Nisam glasnogovornik predsjednika niti namjeravam prenositi razgovore s njim, ako on odluči, ne sumnjam da će to znati jasno i vrlo slikovito i reći - rekao je.