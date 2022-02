O paketu Vladinih mjera za zaštitu građana od poskupljenja energenata i hrane u večerašnjoj emisiji Otvoreno na HTV-u govorili su Marko Pavić, Branko Grčić, Dragutin Ranogajec, Vesna Vučemilović i Mladen Novosel.

Marko Pavić (HDZ) je istaknuo kako se radi o paketu jednom od najjačih u EU, točnije od 4,8 milijardi kuna.

- Direktnu potporu dobit će 850 tisuća građana, a ostali će dobiti to da će biti ublažen udar na cijene - Pavić te dodao kako vaučere može očekivati 100 tisuća građana, a to su korisnici zajamčene minimalne naknade, oni s nacionalnom mirovinom, invalidninom te branitelji.

Vaučer od 400 kuna moći će se koristiti i za plin i za struju.

Pavić dodaje i kako se nada se te mjere proširuju na sve skupine, pa tako i one koji primaju naknadu za tuđu njegu preko mirovinskog osiguranja. Naglasio je kako bi cijena struje za kućanstvo rasla za 782 kune, a da će HEP na sebe preuzeti 325 kuna.

Najavio je da će svi građani dobiti olakšicu od 10 lipa po kw/h, a tvrtke će se putem HAMAG BICRO-a moći prijaviti za olakšicu od 15 lipa po kw/h.

- Zagreb je specifičan slučaj. Tu treba na odgovornost pozvati gradonačelnika Tomislava Tomaševića i SDP - kaže Pavić a na navode da je HDZ zajedno sa Milanom Bandićem imenovao upravu koja nije nabavila plin odgovara da je uprava smijenjena 14. lipnja te da je od tada cijena gw/h poskupio za pet puta.

Otkrio je i zašto se od sutra ne ide s mjerom smanjenja PDV-a. Tvrdi kako se mora promijeniti čitav niz zakona. Cijeli paket, dodao je - vrijedan je dva Pelješka mosta.

Grčić: "Paket je u skladu s onim što smo mi govorili da Vlada treba napraviti"

Branko Grčić (SDP) smatra da je paket širok te da nije loš.

- Paket je u skladu s onim što smo mi prije dva tjedna govorili da Vlada treba napraviti. Onaj tko zna situaciju u proračunu i tko zna ustroj države - otprilike misli o istim stvarima. To se i dogodilo. Radi se o prihodu od 5 milijardi koji su se slili u proračun upravo od inflacije. Najveći je dobitnik upravo država kad se događa visoka stopa inflacije. Takva je bila naša procjena i smatrali smo da to treba sve redistribuirati građanima i poduzećima - kazao je Grčić te dodao kako nije sve idealno.

Smatra da 15 lipa po kw/h za poduzetnike vjerojatno neće biti dovoljno, naročito u Zagrebu. Odgovorio je Paviću i kazao kako SDP i Možemo nisu mogli taj problem rješavati, jer se on rješavao prije nego su došli na vlast.

- Da je slučajno u Zagrebu pobijedio HDZ, vjerujte mi - ovaj porast cijene plina u Zagrebu ne bi bio za poduzetnike ovoliki jer bi Vlada 'dala ruku? - poručio je Grčić.

- Situacija u Zagrebu je vrlo loša. Paket je cjelovit i odličan, ali profitirat će većinom građanstvo. Obrtnici su u problemu i pitanje je koliko će vaučer amortizirati udar. S druge strane PDV je za nas obrtnike neutralan - kazao je Dragutin Ranogajec, predsjednik HOK-a.

Dodao je da je veliki dio njegovih kolega obrtnika u cijene već ukalkulirao poskupljenje plina.

"Poduzetnici su na koljenima"

Vladi je poručio kako bi bilo dobro da se s dijelom paketa za obrtnike i poduzetnike krene već od 1. ožujka.

Ranogajec je iznio podatak da su na sastanku, na kojemu je bio i ministar Ćorić od Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) dobili informaciju da ona ne može reagirati, jer je plin kupljen na tržištu.

- Od Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja dobili smo upozorenje da ne dogovaramo povišenje cijena - kazao je Ranogajec.

Dodao je da se u prostorijama HOK-a ne dogovaraju cijene, ali i poručio da cijena proizvoda mora biti isplativa, jer obrtnici jamče svojom imovinom.

Vesna Vučemilović (Hrvatski suverenisti) je kazala kako trebamo biti oprezni po pitanju smanjenja PDV-a jer smo već imali negativna iskustva.

Vučemilović je paket mjera komentirao kao sveobuhvatan i socijalno osjetljiv. No, dodala je i tri stvari za razmatranje.

"Spustiti PDV i samo čekati, neće polučiti efekte"

- Dio namijenjen malim poduzetnicima trebao bi se implementirati od 1. ožujka, jer su oni na koljenima. Velika većina zastupnika će taj prijedlog podržati. Druga stvar koju treba promisliti vezana je za poljoprivredu - da Ministarstvo napravi poseban plan za stočare - smatra.

Dodaje i kako se treba pozabaviti trgovačkim 'lovom u mutnom'. Smatra da je lako izračunati koliko bi neke stvari trebale pojeftiniti.

-Spustiti PDV i samo čekati, neće polučiti efekte - komentirala je.

Mladen Novosel, predsjednik SSSH kazao je kako su na konzultacijama prije tri tjedna razgovarali o smjeru u kojemu bi trebalo ići. On je, kako kaže, zagovarao upravo princip da se ide u dva pravca - pomoć ugroženim građanima i prema poduzetnicima.

- Činjenica je da je na cijenama energenata i na PDV-u Vlada profitirala, a nešto će zaraditi i do 1. travnja. Inzistirali smo upravo na se pomogne poduzetnica u zaštiti podizanja cijena i radnih mjesta - dodao je Novosel te naglasio kako će sada biti upitno hoće li biti novaca za podizanje plaća, u javnom i posebno privatnom sektoru.

- Kad plasirate nekome 4.8 milijardi, od njega očekujete i neku odgovornost. Nitko nam ne garantira hoće li maslac pasti sa 25 na 20 kuna i hoće li Petrokemija spustiti cijena. Nitko ne garantira koliko će ova situacija trajati i koliko će plin koštati iduće godine - kazao je Novosel.

U vrijeme ove Vlade je s 40 na 37 posto pao omjer prosječne mirovine i prosječne plaće

Branko Grčić istaknuo je kako cijena nafta 2008. je bila oko 140 dolara po barelu, a gorivo je koštalo manje od 10 kuna.

- Nije sve riješeno. Ovo shvaćamo kao prvi dobar paket iza kojega slijede druge mjere. Prva bi trebala kvalitetnije riješiti pitanje cijene naftnih derivata - trošarina i obračuna PDV-a na trošarine. Porez na porez nema nikakvog smisla - kazao je.

Tvrdi kako je danas definirano da će cijena struje sigurno porasti 10 posto, a plina 20 posto. Dodao je da je Martina Dalić kazala kako su troškovi Podravke porasli 13 posto te najavio da bi to značilo da cijeli lanac prehrane može očekivati minimalno toliko poskupljenje.

- Moramo gledati na drugu stranu medalje. Rastu troškovi, ali što je s dohocima. Jedna on ključnih mjera koje smo predstavili je promjena modela usklađivanja mirovina koje iz dana u dan gube na vrijednosti. U vrijeme ove Vlade je s 40 na 37 posto pao omjer prosječne mirovine i prosječne plaće. Prijeti opasnost da taj omjer u idućih 10 godina padne na 30 posto, što nikako ne smijemo dozvoliti - upozorio je Grčić.

Naveo je i da se prihod mirovinskih fondova povećao za 11 posto u prvih 45 dana ove godine. To znači da su u privatnom sektoru korigirali plaće. To je dobro. To je siguran izvor za financiranje novog sustava usklađivanja plaća.

Ako je inflacija u idućih šest mjeseci 5 posto, a rast plaća 3 posto - onda će se mirovine uskladiti 5 posto. Tako će očuvati kupovnu moć, a 25 posto odmah ide državi kroz PDV, kazao je Grčić.