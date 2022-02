U srijedu su predstavljene Vladine mjere za ublažavanje posljedica niza poskupljenja, vrijede 4.8 milijardi kuna, a njima se smanjuje PDV na hranu te bi umirovljenici trebali dobiti jednokratnu pomoć.

S obzirom na inflaciju prikupljeno je 500 milijuna kuna PDV-a više u prvih 45 dana ove godine nego prošle, rekao je ministar financija Zdravko Marić u Dnevniku Nove TV.

- Ovo je u fiskalnom i gospodarskom smislu najmanje značajan kvartal. Meni je još važniji podatak da smo oko 11 posto više, što se tiče doprinosa za mirovinsko osiguranje - rekao je ministar Marić.

Od 1. travnja građani su zaštićeni, ali gospodarstvo nije. Obrtnici i poduzetnici dobit će još dva ili tri računa s uvećanim cijenama plina. - Kao i do sada, izazovna su vremena i okolnosti. Ne bih radio razdiobu. Kada je bila covid-kriza, mjere su najvećim dijelom bile usmjerene prema poduzetnicima. Kada gledamo ove mjere - ideja je da se građanima na neki način ublaži rast cijena - nastavio je ministar Marić.

Kafići, restorani, frizerski saloni.... svi će dobivati uvećane račune, ali kako će preživjeti do 1. travnja, naveo je Mislav Bago te upitao ministra hoće li se to preliti na korisnike koji će plaćati skuplje usluge.

- Mislim da su to neki već i učinili, što je s druge strane i legitimno jer smo tržišno gospodarstvo. Zato i jesmo izašli s ovim mjerama da ne bi došli u tu spiralu inflacije. Važno je da se svi skupa u ovim okolnostima racionalno ponašamo - naveo je.

- Znamo za građane da su zaštićeni do 1. travnja kada su u pitanju cijene energenata. Što se tiče pojedinih artikala - to je ono što gledamo poglavito ako želimo zaštititi, a želimo, one sa najnižim dohocima - umirovljenike i oni čija su primanja ispod prosječne plaće - rekao je Marić.

Voditelj Mislav Bago je upitao Marića zašto onda nije smanjen PDV na svu hranu.

- Puno je veći financijski efekt. Ali mislim da je jasna poruka - svježe meso, riba, voće, povrće - odgovorio je.

Ministar Tomislav Ćorić rekao je da će biti javno prikazani oni koji neopravdano povećavaju cijene.

- Mi smo u utorak završili Zakon o euru. Znate da u tom Zakonu je najveći dio o dualnom iskazivanju cijena. Svi skupa trebamo dati obol da ne dođe do toga - zaključio je.

- Svi se trebamo racionalno i odgovorno ponašati. Za euro smo napomenuli da ćemo potaknuti udruge civilnog društva da se putem javnog natječaja angažiraju i prate tu situaciju - rekao je Marić.

Gospodarstvenicima niži PDV ništa ne znači jer je to prolazna stavka. U utorak je Martina Dalić predložila da se smanji porez na dohodak, da bi to bilo potrebno rasterećenje. - Mi smo u proteklih nekoliko godina u gotovo svakom krugu porezne reforme smanjivali porez na dohodak. Posljednjom mjerom je smanjen porez na 20 posto, odnosno 30. Puno smo do sada i napravili - objasnio je Marić.

- Mjere su prezentirane kako bi se spriječio porast cijena. Isključivo su fiskalne mjere - zaključio je Marić.