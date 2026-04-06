Grčka kupuje izraelski raketni sustav PULS, domet do 300 km

Grčka nastavlja modernizaciju svojih oružanih snaga te kupuje izraelski sustav raketnog topništva PULS, prenosi u ponedjeljak agencija dpa. Ugovor o nabavi sustava PULS potpisan je u ponedjeljak u Ateni, priopćilo je grčko ministarstvo obrane. Prema informacijama iz grčkih vojnih krugova, bit će isporučene rakete čiji se domet kreće od 35 do 300 kilometara, a paket uključuje i navođene projektile, piše dpa.

Pojedinosti o ukupnoj vrijednosti ugovora zasad nisu objavljene, no Reuters je u studenom izvijestio da Atena želi 36 sustava PULS vrijednih 650 milijuna eura.

Grčka najavljuje da do 2036. želi izdvojiti 28 milijardi eura za modernizaciju svojih oružanih snaga, prenio je tada Reuters.

Grčka i Izrael ostvaruju sve tješnju suradnju u vojnom i obrambenom sektoru, što je djelomično rezultat i napetih odnosa koje obje države imaju s Turskom na istoku Sredozemlja, piše dpa. Dvije države održavaju zajedničke vojne vježbe te zajedno upravljaju bazom za zračne vježbe na jugu Grčke.