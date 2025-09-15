Grčka: Najveća zapljena u povijesti EU. Kina u problemu

Europski tužitelji su u ponedjeljak podignuli optužnice protiv šest osoba zbog sumnje da su sudjelovali u kriminalnoj mreži koja je Europsku uniju preplavila ilegalno uvezenom kineskom robom. U sklopu istrage, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) zaplijenio je 2435 brodskih kontejnera u grčkoj luci Pirej, što je najveća takva zapljena u povijesti EU, piše Politico.

Shema izbjegavanja plaćanja antidampinških carina na uvoz iz Kine trajala je najmanje osam godina. Prema procjenama EPPO-a, proračuni država članica i EU-a oštećeni su za oko 350 milijuna eura neplaćenih carina te dodatnih 450 milijuna eura PDV-a. Kontejneri, koji su stizali u luku u većinskom vlasništvu kineske državne tvrtke COSCO, bili su prvenstveno ispunjeni električnim biciklima, tekstilom i obućom.

Foto: China Daily CDIC

Europski tužitelji u Ateni optužili su dvojicu carinskih službenika za opetovano lažno ovjeravanje dokumenata, čime su omogućili carinsku prijevaru i nanijeli štetu proračunu EU. Uz njih, optužena su i četiri carinska posrednika za sudjelovanje u carinskoj prijevari i poticanje na lažno ovjeravanje.

Operacija Kalipso

Istraga pod kodnim nazivom "Kalipso" ciljala je kriminalne mreže koje su upravljale cijelim procesom - od uvoza robe iz Kine, preko distribucije diljem članica EU, do izbjegavanja carina i počinjenja velikih prijevara s PDV-om. Prihodi od ilegalnih aktivnosti prali su se i slali natrag u Kinu. Mreže su, prema EPPO-u, uglavnom kontrolirali kineski državljani.

"Ove visoko organizirane kriminalne mreže godinama su se specijalizirale za ovu vrstu prijevare", poručila je u priopćenju europska glavna tužiteljica Laura Codruța Kövesi.

"Operacija Kalipso šalje ovim kriminalcima jasnu poruku: pravila su se promijenila i više nema sigurnih utočišta. Sada moramo ovaj spektakularan uspjeh pretvoriti u sustavan rad. Potrebni su nam posvećeni i specijalizirani policijski, carinski i porezni istražitelji diljem cijele zone EPPO-a", dodala je.

250 milijuna eura

Zaplijenjeni kontejneri trenutačno se pregledavaju, što predstavlja ogroman logistički izazov i sigurnosni rizik za carinske službenike u Pireju. Iako su grčke vlasti dosad otvorile samo manji broj kontejnera, procjenjuje se da je vrijednost robe u njima oko 250 milijuna eura.

Najmanje 500 kontejnera ispunjeno je električnim biciklima, od kojih 360 još nije bilo ni prijavljeno carini. Tužitelji pretpostavljaju da bi roba, prema uhodanom načinu rada kriminalnih organizacija, bila lažno deklarirana i podcijenjena.

Na temelju dosadašnje istrage, utvrđeno je da je u prosjeku bilo prijavljeno samo deset do 15 posto električnih bicikala po kontejneru. Procjenjuje se da šteta za proračun EU samo od ovih e-bicikala iznosi najmanje 25 milijuna eura neplaćenih carina i 12,5 milijuna eura gubitka PDV-a.