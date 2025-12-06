Obavijesti

Grčka obalna straža pronašla brod s 18 mrtvih migranata kod Krete: Ostali bez vode i hrane

Krijumčarske bande iznova šalju migrante na opasne rute od Torbuka u Libiji na Kretu

Grčka obalna straža pronašla je brod s 18 mrtvih migranata pored obala Krete, objavila je u subotu grčka javna televizija ERTnews. Dvoje preživjelih su rekli spasiocima da su izgubili kontrolu nad brodom u oluji, pa su ostali na otvorenom moru bez vode i hrane. Još uvijek nije poznato otkud migranti dolaze i forenzičari i istražitelji pokušavaju utvrditi što se točno dogodilo na brodu.

Snažna oluja bjesni morem oko Krete s naletima vjetra snažnijim od 90 kilometara na sat.

Krijumčarske bande iznova šalju migrante na opasne rute od Torbuka u Libiji na Kretu. Gotovo 17.000 migranata stiglo je na taj grčki otok do početka prosinca ove godine, prema UN-ovoj agenciji za izbjeglice (UNHCR).

