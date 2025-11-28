Uhvaćeni krijumčari! Četvero ih vozilo migrante po Karlovcu, jedan imao samo 21 godinu

Policijski službenici Policijske uprave karlovačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad četvero osumnjičenih – 21-godišnjim državljaninom Nizozemske, 50-godišnjim državljaninom Slovenije, 40-godišnjom hrvatskom državljankom te 41-godišnjom državljankom Slovenije. Sumnjiče se da su, iz koristoljublja, prevozili strane državljane koji su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku.

U razdoblju od 23. do 26. studenog, policijski službenici zaduženi za suzbijanje krijumčarenja migranata i nezakonitih migracija spriječili su četiri pokušaja krijumčarenja na području Karlovca te općina Netretić, Bosiljevo i Josipdol.

Tijekom postupanja prema stranim državljanima koji su bili prevoženi, policija je postupila sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti te Zakonu o strancima.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, protiv svih osumnjičenih podnesene su kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje na kazneno djelo Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, prema članku 326. Kaznenog zakona.

Uz to, prema 21-godišnjem nizozemskom državljaninu i 50-godišnjem slovenskom državljaninu policija je postupala i sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.