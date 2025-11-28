Obavijesti

News

Komentari 0
KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE

Uhvaćeni krijumčari! Četvero ih vozilo migrante po Karlovcu, jedan imao samo 21 godinu

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Uhvaćeni krijumčari! Četvero ih vozilo migrante po Karlovcu, jedan imao samo 21 godinu
Ilustracija | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Sumnjiče se da su, iz koristoljublja, prevozili strane državljane koji su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku...

Policijski službenici Policijske uprave karlovačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad četvero osumnjičenih – 21-godišnjim državljaninom Nizozemske, 50-godišnjim državljaninom Slovenije, 40-godišnjom hrvatskom državljankom te 41-godišnjom državljankom Slovenije. Sumnjiče se da su, iz koristoljublja, prevozili strane državljane koji su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku.

U razdoblju od 23. do 26. studenog, policijski službenici zaduženi za suzbijanje krijumčarenja migranata i nezakonitih migracija spriječili su četiri pokušaja krijumčarenja na području Karlovca te općina Netretić, Bosiljevo i Josipdol.

OPERACIJA 'VEGA' Pakistanci krijumčarili migrante u Hrvatsku, uhićeni kod Bihaća
Pakistanci krijumčarili migrante u Hrvatsku, uhićeni kod Bihaća

Tijekom postupanja prema stranim državljanima koji su bili prevoženi, policija je postupila sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti te Zakonu o strancima.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, protiv svih osumnjičenih podnesene su kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje na kazneno djelo Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, prema članku 326. Kaznenog zakona.

Uz to, prema 21-godišnjem nizozemskom državljaninu i 50-godišnjem slovenskom državljaninu policija je postupala i sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Satima pretreseali Mikulićevu kuću: Šincek prije uhićenja upozorio na nezakonitosti
UŽIVO SVE O MEGA AFERI

Satima pretreseali Mikulićevu kuću: Šincek prije uhićenja upozorio na nezakonitosti

Razlog je velika afera sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićene osobe povezane s bračnim parom Šincek. Uz Mikulića se tereti još tri osobe. O uhićenju se oglasio Uskok, a stigla je i reakcija Vlade
Evo što nam je Mikulić rekao par dana prije akcije Uskoka: 'Mnogima sam se zamjerio...'
PAD GLAVNOG INSPEKTORA

Evo što nam je Mikulić rekao par dana prije akcije Uskoka: 'Mnogima sam se zamjerio...'

Andrija Mikulić godinama je bio jedan od najmoćnijih HDZ-ovih ljudi u državi s golemim ovlastima... Slučaj se indirektno povezuje s uhićenjima zbog otpada u Gospiću, ali i zbog mita oko kamenoloma u Zagorju
Roditelji se bune jer odgajatelj u Zagrebu ima roze klompe? Evo što kaže ravnateljica vrtića
ČUDNA POBUNA U VRTIĆU

Roditelji se bune jer odgajatelj u Zagrebu ima roze klompe? Evo što kaže ravnateljica vrtića

Iz vrtića su rekli kako muškarac radi kao dodatni odgojitelj te se odlično slaže s djecom, kolegicama i drugim radnicima. Ističu da dosad nisu zaprimili primjedbe na stručni ili pedagoški rad tog radnika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025