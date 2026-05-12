OŠTRA PRAVILA GRADNJE

Grčka uvela nova pravila zbog problema s masovnim turizmom

Nakon rekordnih 38 milijuna turista, grčka vlada uvodi nova ograničenja gradnje i mjere zaštite okoliša kako bi smanjila pritisak na najpopularnija turistička odredišta.

Grčka vlada predstavila je program za obuzdavanje masovnog turizma na popularnim turističkim odredištima, nakon što je središnja banka objavila brojku od gotovo 38 milijuna posjetitelja u 2025. godini. Cilj je održiviji model turizma s manjim utjecajem na okoliš, plaže i infrastrukturu, izjavila je ministrica turizma Olga Kefalogianni na konferenciji za novinare. Ministar zaštite okoliša Stavros Papastavrou opisao je program kao "povijesnu reformu". Relevantna ministarska uredba trebala bi stupiti na snagu krajem lipnja. Regije će biti podijeljene prema utjecaju turizma, a popularni grčki otoci poput Rodosa, Kosa, Santorinija i Mikonosa podliježu strožim uvjetima za gradnju. Novi hoteli u teško pogođenim otočnim regijama moći će imati najviše 100 kreveta.

Na taj se potez vlada odlučila nakon što je središnja banka izvijestila o rekordnom broju turista koji su prošle godine posjetili Grčku. Santorini i Mikonos smatraju se prenapučenima u sezoni, a tamošnji stanovnici godinama ukazuju na prometne gužve, nestašicu vode, sve veće najamnine i preopterećenu infrastrukturu.

Građevinski propisi bit će stroži, a novi hoteli izvan službenih građevinskih područja bit će dopušteni samo na velikim posjedima. Ovisno o regiji, morat će biti površine od najmanje osam do 16 hektara.

Cilj je spriječiti da se više zgrada neregulirano grade po krajoliku. Obale će biti bolje zaštićene, uz zabranu gradnje unutar 25 metara od mora, a iznimke će biti dopuštene za pristupne i puteve za evakuaciju.

