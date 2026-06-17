Grčka zabrana: 'Nisu nam dali na Akropolu u 'kockicama', dok su druge dresove pustili unutra'

U Grčkoj, kolijevci demokracije, mene i obitelj Grci nisu pustili da uđemo na Akropolu u hrvatskim 'kockicama', bojama naše reprezentacije. Na ulazu nije naznačen dress-code, nikakve zabrane vezane uz odjeću i obuću nema, a za razliku od nas koji nismo pušteni unutra u hrvatskim dresovima, vidjeli smo ljude u kanadskom dresu, brazilskom, argentinskom..., ogorčeno za 24sata kaže Jelenko Krešo, hrvatskoj javnosti poznat kao dopredsjednik Sindikata pravosudne policije Hrvatske.

(privatni album)

U Grčkoj je na odmoru sa suprugom i djecom, a na Akropolu, dragulj Atene, krenuli su u crveno-bijelim "kockicama", Krešo u njima od glave do pete, supruga i djeca u majicama.

- Međutim, nisu nas u tome pustili unutra, bez ikakvog objašnjenja, samo su rekli da nije moguće. Pritom, ne postoji na ulazu nikakva napomena o tome, tražili smo i na stranicama Akropole, nema ničeg takvog. Vratili smo se zato s ulaza, vani kupili bijele majice s logom Atene, i ušli. Ja sam ispred Partenona opet obukao majicu s kockicama, za fotkanje, kaže Krešo. Njegove hlače na ulazu nisu bile problem, samo majica.

- Bez konkretnog obrazloženja. Zbog čega smo bili diskriminirani, nismo prekršili nikakvo pravilo? Naprosto, uoči prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu obukli smo dres naše reprezentacije, kao što su i drugi neki turisti na Akropoli imali dresove svojih zemalja, zašto i ne bi? Državljani smo EU, poštujemo sva pravila, i nije nam jasno zašto nas se zakinulo na ovaj način, kaže Krešo. Na Akropoli su ostavili žalbu i napismeno, očekuju odgovor.

- Zvao sam Veleposlanstvo, rekli su mi da moramo misliti na svoju sigurnost. Ako je problem možda 2023. godina, kad je uoči utakmice u Ateni došlo do velikog sukoba navijača Dinama, Bad Blue Boysa, i domaćih navijača ispred AEK-ova stadiona, i kad je u tim neredima smrtno stradao navijač AEK-a, to stvarno nema nikakve veze s dresom reprezentacije, dodaje Krešo.

- Obukli smo 'kockice' jer ćemo odavde, iz Grčke, pratiti prvu utakmicu naših u SAD-u, i zato što smo ponosni navijači. Nemamo problem s pravilima, ali da ona onda vrijede jednako za sve. Ali ne, dok nas na Akropolu u dresu nisu pustili, druge jesu. Grčka očito više nije kolijevka demokracije, ogorčen je Krešo.