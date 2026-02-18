Josipu Dabri u politici baš i ne ide, ali od glazbe bi se ovaj kineziolog, imamo li na umu trenutnu konjunkturu, mogao kruha najesti...
VOLIM PITI I U VLASTI BITI PLUS+
GREATEST SHITS Dabro želi na Eurosong, pa smo mu složili CD. Ovo je top lista skandal-hitova
Čitanje članka: 4 min
Ja inače sviram harmoniku i nisam se stigao plasirati na Eurosong, snimit ću jedan album domoljubnih pjesama za sve fanove koji su mi se javili zadnjih dana, rekao je Josip Dabro Dajani Šošić s RTL-a, koja mu je uzvratila pitanjem hoće li na albumu biti sporni stih.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku