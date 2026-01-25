Grenlanđani proveli ledenu noć bez grijanja i struje: Stanje je normalizirano tek danas ujutro

Glavni grad Grenlanda, Nuuk u nedjelju ujutro ponovno je opskrbljen električnom energijom i grijanjem nakon što je tijekom hladne noći oluja oštetila dalekovod i ostavila tisuće stanovnika bez bez struje i grijanja.

Opskrba električnom energijom u Nuuku je naglo prekinuta kasno u subotu, rekli su stanovnici.

Komunalna tvrtka Nukissiorfiit, koja glavni grad opskrbljuje energijom iz hidroelektrane Buksefjord i nalazi se jugoistočno od Nuuka, objavila je da je opskrba strujom ponovno uspostavljena rano jutros oko 4:30 sati po mjesnom vremenu.

Stanovnici Grenlanda naviknuti su na česte prekide u opskrbi električnom energijom do kojih najčešće dolazi zbog vrlo loših vremenskih uvjeta koji obično oštete glavni kabel koji prolazi neravnim terenom i premošćuje dva fjorda.

Tri dana prije nestanka struje vlada je ažurirala preporuke o stanju pripravnosti u slučaju krizne situacije, među kojima su i savjeti stanovništvu da u kućanstvima imaju zalihe vode i hrane za pet dana, uslijed napetosti oko zahtjeva američkog predsjednika Donalda Trumpa za pripajanjem Americi toga danskog teritorija.