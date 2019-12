Greta Thunberg se vraća kući nakon četiri mjeseca putovanja

Klimatska aktivistica Greta Thunberg u subotu je na povratku kući u Švedsku nakon više od četiri mjeseca putovanja kopnom i morem na Twitteru objavila fotografiju na kojoj sjedi na podu vlaka Deutsche Bahna za vrijeme vožnje kroz Njemačku.

Napisala je da je vlak prepun, no da je ona sretna jer napokon putuje kući. "Putovanje prenapučenim vlakovima kroz Njemačku. I konačno sam na putu kući!", napisala je Thunberg pokraj fotografije na kojoj okružena putnim torbama sjedi na hodniku vagona.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o