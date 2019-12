Trump ljubomoran na Gretu? 'Ja sam jedina Osoba godine'

Kada je Time objavio osobu godine, američki predsjednik u četvrtak se našalio na račun šesnaestgodišnje švedske aktivistkinje Grete Thunberg i čestitavši joj poručio neka se opusti te savjetovao i "da mora naučiti kontrolirati svoju ljutnju".

Donald Trump, republikanski milijarder, povukao je Sjedinjene Države iz Pariškog klimatskog sporazuma.

Izborni stožer u kampanji za predsjedničke izbore 2020. sada se poslužio tom naslovnicom Timea montiravši Trumpovu glavu na Gretino tijelo, a ispod fotografije objavio je promidžbeni tekst.

When it comes to keeping his promises, there's only one Person Of The Year:



✅Booming Economy

✅Record Job Creation

✅Historic Tax Cuts

✅#AmericaFirst Trade Deals

✅ISIS Destroyed

✅Building the Wall#TIMEPOY #PromisesMadePromisesKept pic.twitter.com/bEt9yqInqY