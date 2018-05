'Grijehe iskupljujem smrću': U smrt ga odvele pohlepa i tajne

Alfred Redl svojom smrću na današnji dan prije 115 godina uzdrmao je učmalo višestoljetno Habsburško carstvo. Najveći špijun cara Franje Josipa godinama je odavao vojne tajne i špijunirao za Ruse, za koje je navodno počeo raditi jer su ga ucijenili zbog njegove homoseksualnosti, a kad je otkriven počinio je samoubojstvo.

Foto: wikipedia

Prije samoubojstva u sobi elitnog hotela u Beču pukovnik Redl je napisao kratko pismo koje je pronađeno na stolici pored njegovog leša.

“Lakomislenost i strasti su me uništile. Molite se za mene. Svoje grijehe iskupljujem svojom smrću!” napisao je čovjek koji se odveo u smrt pola milijuna austrougarskih vojnika.

Prodaja ratnih planova Rusiji

Naime, on je Rusima koji su ga ucijenili, ali i ponudili velike sume novaca, odao tajne planove o mobilizaciji austrougarske vojske i glavne austrougarske planove napada, što je na početku Prvog svjetskog rata bilo posebno važno, te planove utvrda.

Foto: Profimedia

Dostavio im je i planove Austrougarske za napad na Srbiju. Rusi su to dostavili Srbiji kako bi na osnovu tih planova pripremi obranu. Tako su Srbi odmah na početku rata, u kolovozu 1914. godine, odnijeli pobjedu nad Austrougarskom kod planine Cer.

Skrivao svoju homoseksualnost

Alfred Redl rodio se 1864. godine u najzaostalijoj provinciji Monarhije – Galiciji. Bio je četrnaesto dijete siromašnog pružnog radnika. Otac ga je, kao i većinu njegove braće, poslao u kadetsku školu. Tamo je Redl napredovao vrlo brzo jer je tečno govorio nekoliko jezika, što je bila velika prednost s obzirom da je Habsburška Monarhija bila zbroj od više desetaka naroda, a svaki je govorio svojim jezikom. Također, sve školske i vojne zadatke mladi Alfred izvršavao je s izvrsnim uspjehom.

No Redl je u kadetskoj školi otkrio još nešto što će ga poslije stajati i karijere i života. Redl je otkrio svoju homoseksualnost koju je odlučio skrivati. Imao je kratkotrajnu ljubavnu aferu s cirkuskom ljepoticom, ali ona mu je navodno ostavila dvije uspomene - teško izlječivi sifilis i gonoreju. Stoga se u budućnosti klonio žena, a kako taj odabir nije bio poželjan u tadašnjem društvu, skrivao je svoje sklonosti i veze.

Stvorio najmoderniji špijunski centar

Nakon kratkog službovanja u carskim garnizonima ambiciozni i sposobni Redl prebačen je u novoosnovani obavještajni ured austrougarske vojske. Odmah je krenuo s reorganizacijom zastarjelog i neefikasnog odjela pa u kratkom razdoblju dolazi do čina pukovnika i šefa cjelokupne obavještajne službe. Od nekada neučinkovite i rigidne službe stvorio je najmoderniji i najbolji špijunski centar u tadašnjoj Europi, zbog čega ga se danas smatra ocem moderne špijunaže.

Foto: IMDB

Uveo je brojne novitete kao što su razgovore koje snima na gramofonske ploče te svaki kontakt svojih špijuna fotografira. Oko sebe je okupio alkoholičare, narkomane, preljubnike, kockare i homoseksualce, a svakoj osobi koja došla k njemu poslužio bi konjak u čaši premazanoj nevidljivim prahom kako bi poslije mogao uzeti otiske prstiju .

Pohlepa za novcem i luksuzom

Obavještajci carske Rusije su uskoro su zavrbovali Redla i koristili ga punih 10 godina. Postao je njihov vodeći špijun. Osim što je bio homoseksualac bio je izrazito sklon luksuzu, a život na visokoj nozi kakav je on vodio nije mogao financirati od svoje plaće. Špijuniranje su mu Rusi "masno" plaćali te je on mogao voditi lagodan život kakav je želio. Tim novcem je i mladom časniku elitne carske garde, u kojeg je bio zaljubljen, pribavljao najbolje konje, kupio automobil i raskošan stan.

Časnika je vodio sa sobom na službene prijeme i svima je govorio da je on njegov nećak. Čak ga je uspio nagovoriti da se ne oženi.

Češki novinar i publicist Egon Ervin Kisch koji je otkrio cijelu aferu napisao je za Redla

- Očigledno je da je Alfred Redl znao za sve mjere, važne za mobilizaciju vojske i sve aktualne ratne pripreme.. Zbog pohlepe za novcem je to radio. On je bio austrougarski šef Generalštaba i ruski špijun…

Foto: Profimedia Alfred Redl u društvu austrougarskog generala Arthura Giesla

Smrt izdajnika

Austrougarske vlasti su tek 1913. saznale da im cure informacije i preko koga. U glavnu poštu u Beču je dolazila sumnjiva pošiljka novca na ime Nikon Nizetas. Utvrdili su da se iza tog imena zapravo krije Redl.

Vlasti su mu onda u hotel poslale posebno izaslanstvo koje mu je donijelo revolver da si njime propuca glavu dok oni čekaju na ulici. Nakon što je ostavio napisao poruku ubio se. Imao je 49. godina. Generalštab austrougarske vojske izdao je naredbu da se pogreb Redla obavi tiho i u diskreciji.



