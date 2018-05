Rusima prodavao tajne: 'Dugo vam je trebalo da me uhvatite'

Specijalni agent FBI-ja Robert Hanssen djelovao je kao pomalo dosadan i konvencionalan obiteljski čovjek i kompjuterski zaljubljenik. No ovaj najveći izdajica u povijesti SAD-a od 25 godina koliko je proveo u FBI-ju 22 godine prodavao je najdelikatnije kontraobavještajne tajne Rusima. Zbog njega je, između ostalog, KGB otkrio, a zatim mučio i pogubio tri američka agenta. Zbog prodaje strogo povjerljivih dokumenata Rusiji na današnji dan 2002. osuđen je na doživotnu robiju.

