GRIJESI OTACA Što nas kralj Nizozemske može naučiti o suočavanju s našom prošlošću

”Profesorice Oostindie, dame i gospodo,

Želio bih vam zahvaliti, profesorice Oostindie, članovima istražnog odbora i svim uključenim istraživačima iz dubine srca na istraživanju koje ste proveli i na publikacijama koje sam upravo primio.

Pet čvrstih knjiga! Svoj posao ste obavili temeljito - vrlo temeljito. Kad sam inicirao ovo istraživanje krajem 2022., imao sam nekoliko početnih točaka: istraga mora biti potpuno neovisna, mora biti temeljita i znanstvena, a njezini rezultati moraju biti dostupni svima.

Zašto je to toliko važno?

Jer sam uvjeren da je poznavanje prošlosti ključno za razumijevanje sadašnjosti. Samo ako se iskreno suočimo i osjetimo prošlost - uključujući sve podjele i patnje - možemo postaviti temelj povjerenja u okviru zajedničke budućnosti. Bez priznavanja onoga što se dogodilo, nećemo ići naprijed.

Osjećam odgovornost prema društvu i potomcima robova da razjasnim ulogu koju je moja obitelj imala u kolonijalnoj povijesti. Ovo sveobuhvatno istraživanje provedeno na Sveučilištu u Leidenu pruža tu jasnoću. I jako sam zahvalan svima uključenima na tome.

Vaši nalazi su neuljepšani i prodorni. Ranije sam razmišljao o ulozi dinastije Orange-Nassau u kolonijalnoj povijesti i ropstvu. Kao i o očitom izostanku djelovanja namjesnika i kraljeva, koji po tom pitanju nisu učinili ništa. Ovo istraživanje to potvrđuje. No vi dodajete još više. Pokazujete da su kolonijalizam i ropstvo aktivno podupirali namjesnici i kraljevi, uključujući i davanje pristanka na gušenje otpora. Time su snosili zajedničku odgovornost za njegov opstanak. Slika se mijenja počevši od vladavine moje bake. Kraljica Juliana i kraljica Beatrix snažno su se posvetile postkolonijalnim zajednicama. I vi to pokazujete.

No u stoljećima prije toga, namjesnici i kraljevi podržavali su kolonijalni sustav, uključujući eksploataciju i nasilje. To ih je činilo djecom svog vremena. To su bila prevladavajuća stajališta u to vrijeme, u Nizozemskoj i diljem Europe. No to ne umanjuje zapažanje da je nedostajalo ‘vodstvo koje ide protiv struje’, ondje gdje je to moglo učiniti razliku. To je dirljiv i beskompromisan zaključak. Zaključak koji me dira, iako pripadam generaciji triju naraštaja kasnije.

Znam da nas trenutačno prate mnogi koji i u 2026. godini još osjećaju posljedice prošlosti obilježene ropstvom i nose tu bol u sebi. Osjećam snažnu povezanost s njima. Prihvaćam rezultate vašeg istraživanja. Za mene vaš rad nije zaključak, već poticaj. Ne mogu promijeniti prošlost, ali mogu dati pozitivan doprinos sadašnjosti i budućnosti, najbolje što mogu. To uvjerenje provlači se poput niti kroz moj život i moju kraljevsku službu.

Inicijativa za ovo istraživanje uklapa se u taj okvir. Moramo biti svjesni vlastite povijesti kako bismo iz nje učili i zajedno krenuli naprijed. Znamo da se posljedice kolonijalizma i ropstva još osjećaju u današnjem društvu. Diskriminacija i ekonomska eksploatacija nažalost su svakodnevica, unatoč članku 1. Ustava. Za mene je vaše istraživanje, sa svojim neugodnim rezultatima, dodatni poticaj da nastavim svim snagama djelovati u skladu s onim na što sam prisegao prilikom preuzimanja dužnosti: štititi slobodu i prava svih Nizozemaca i svih stanovnika.

Zajedno s Kraljicom nastavit ću raditi na povezivanju, iscjeljenju i pomirenju. Povijesna perspektiva koju nudite u tom je pogledu od presudne važnosti. Još jednom, iskreno vam zahvaljujem na vašem temeljitom radu.”

Willem-Alexander, Kralj Nizozemske (2. listopada 2026.)

Puno bih više volio da sam na ovome mjestu mogao citirati govor nekog hrvatskog državnika ili političara. Ali u nedostatku nečeg iole sličnog odlučio sam u cijelosti prenijeti govor nizozemskog kralja održan početkom ovoga mjeseca na Sveučilištu Leiden. Bila je to kraljeva reakcija na rezultate velikog istraživačkog projekta koji je osobno inicirao prije pet godina, u kojemu je sudjelovalo šezdesetak istraživača, a koji je za cilj imao istražiti ulogu kraljevih predaka u mračnim epizodama nizozemske povijesti.

Dragi naši političari, povjesničari, ali i svi građani! Kad pomislite da je naša povijest burna i kontroverzna, ali i ako vam zatreba inspiracija, a možda i hrabrost za suočavanje sa sličnim epizodama iz naše prošlosti, pročitajte nešto o nizozemskoj povijesti. A onda ponovno pročitajte govor nizozemskog kralja.