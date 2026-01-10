Gripa hara, a tek rijetke bolnice uvele obavezu nošenja maski. Evo što kaže epidemiolog...

Iako je gripe ove sezone puno više nego lani, i dosad je od nje već devetero preminulih te 1.356 hospitaliziranih, u čekaonicama bolnica i ambulanti, na hitnim prijemima, gdje su velike gužve, a rijetka provjetravanja prostora, od pacijenata se ne traži obavezno nošenje maski.

Izuzeci su rijetki, primjerice pulska, šibenska i zadarska bolnica su tu obavezu uvele za sve koji im dolaze pa nije jasno što čekaju i drugi. Maska štiti od zaraze tako što, kad je nosi zaražena osoba, zadržava kapljice iz njenog kašlja ili kihanja, u kojima je virus. Ista je stvar s koronom, zbog čega je u vrijeme pandemije u zdravstvenim ustanovama maska bila obavezna.

I sad su čekaonice pune, pred ambulantama i u poliklinikama, u njima su često straiji ljudi, podložniji težim posljedicama gripe. Pacijenti sjede ili stoje na par centimetara razmaka, kašlje se i kiše no obaveze nošenja maski u najvećoj mjeri nema.

Na pitanje zašto to nije obaveza svih bolnica u ovakvoj situaciji, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, epidemiolog doc. dr. sc. Bernard Kaić odgovara kako mjere za sprečavanje infekcija u bolnicama propisuju bolnička povjerenstva.

Zagreb: Konferencija za medije povodom Svjetskog tjedna cijepljenja "Cijepljenje - za život!" | Foto: Robert Anic/PIXSELL

- To su pravila struke, koja se uče na medicinskim učilištima, od srednje škole fo fakulteta. Članovi povjerenstava su zdravstveni radnici koji znaju pravila struke te nije potrebno o tome donositi preporuku od strane ministarstva ili zavoda za javno zdravstvo, napominje dr. Kaić. Nošenje maske u čekaonicama tijekom intenzivne sezone respiratornih infekcija je jedna od mjera za smanjenje širenja infekcija u zdravstvenim ustanovama, napominje.

- Je li nošenje maski potrebno ili ne, ovisi o mogućnosti prozračivanja prostora, o očekivanoj gužvi u čekaonici, o očekivanim zdravstvenim problemima osoba u čekaonicama itd, dodaje. Ako su čekaonice prepune, ako se unutra kašlje i kiše, potvrđuje, naravno da od pacijenata treba tražiti da nose masku.

U bolnici u Zadru uveli su obvezno nošenje zaštitnih maski u čekaonicama. Tamo je dosad zbog gripe hospitalizirano ukupno 87 pacijenata, uključujući i 21 dijete. Nažalost, bilježe i čak pet smrtnih ishoda povezanih s komplikacijama uzrokovanima gripom. Opća bolnica Pula, na čelu koje je bila današnja ministrica zdravstva Irena Hrstić je još 8. prosinca također donijela mjeru obaveznog nošenja maski prilikom boravka u bolnici, uključujući čekaonice.

Čakovec je uveo preporuku nošenja maske svim pacijentima koji dolaze na dijagnostičku obradu ili terapijski postupak kad nije moguće održavati fizički razmak veći od metar i pol. I KB Merkur u Zagrebu preporuča nošenje maski u zatvorenom, gdje nije moguće održavati fizički razmak. Preporuka postoji u još nekim bolnicama, što znači da nije i obaveza pa sve na kraju ovisi o volji pacijenata.