GRIPA ‘UDARA’

Za blagdane tri puta više ljudi na intenzivnom liječenju zbog gripe nego u zadnja 2 mjeseca

Piše Martina Pauček Šljivak,
Foto: Željko Lukunić/Pixsell

Od 29. prosinca 2025. do 4. siječnja 2026. primljene su 4174 prijave oboljelih od gripe. Do sada je prijavljeno i devet smrtnih ishoda povezanih s gripom

Nakon božićnih i novogodišnjih blagdana u Hrvatskoj se bilježi značajan porast oboljelih od gripe. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), rast broja hospitaliziranih i pacijenata koji zahtijevaju intenzivno liječenje upućuje na to da se epidemija gripe tijekom blagdanskih dana dodatno intenzivirala.

- Sudeći po broju hospitaliziranih zbog gripe u zadnja dva tjedna i broju primljenih na liječenje u jedinice intenzivnog liječenja, možemo zaključiti da je broj oboljelih od gripe u porastu tijekom blagdanskih dana - ističe epidemiolog HZJZ-a Bernard Kaić.

101 osoba završila na intenzivnoj

Podaci pokazuju da je stanje nakon blagdana znatno lošije nego u razdoblju koje im je prethodilo.

- U ova dva blagdanska tjedna broj hospitaliziranih zbog gripe veći je nego u cijelom prethodnom dvomjesečnom razdoblju. Isto tako, broj osoba primljenih na intenzivno liječenje zbog gripe u ta dva tjedna tri je puta veći nego u prethodna dva mjeseca - upozorava Kaić.

Prema posljednjem tjednom izvještaju HZJZ-a, u 1. tjednu ove godine, od 29. prosinca 2025. do 4. siječnja 2026., primljene su 4174 prijave oboljelih od gripe. Od početka listopada do 4. siječnja ukupno je evidentirano oko 33.945 prijava.

U tom razdoblju zbog gripe je hospitalizirano 1356 osoba, od kojih je 101 pacijent liječen u jedinicama intenzivnog liječenja. Nažalost, do sada je prijavljeno i devet smrtnih ishoda povezanih s gripom i njezinim komplikacijama.

