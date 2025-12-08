Gripa hara Hrvatskom: 'Cjepivo nije primilo dovoljno građana'

Gripa je ove godine stigla ranije nego inače, pa je prema podacima HZJZ-a od početka epidemije prijavljeno više od 3700 oboljelih. Od toga je čak trećina prijavljena u posljednjem tjednu studenoga, a to znači da se epidemija pojačava. Epidemiolozi ističu da raniji dolazak gripe ne znači automatski i da će ovogodišnja epidemija biti intenzivnija ili problematičnija nego inače, a koliko će trajati u ovom trenutku zapravo i nije moguće prognozirati. Kao i u svim prethodnim godinama, stručnjaci ističu važnost cijepljenja, no ono u Hrvatskoj nije zadovoljavajuće. Podaci s kojima raspolaže HZJZ kažu da se cijepilo oko 315 tisuća građana, i ta su procjepljenja zabilježena jer je riječ o cjepivu koje je nabavljeno centraliziranim postupkom te ga još ima na raspolaganju. Koliko je ljudi cijepljeno tako da su sami kupili cjepivo u ljekarni, HZJZ-u nije poznato. Taj podatak, naime, nema ni Hrvatska ljekarnička komora, već samo proizvođači cjepiva.

- Generalno možemo reći da se nije cijepilo dovoljno građana, s obzirom na to da bi trebalo dostići razinu od 75 posto procijepljenosti kod starijih ljudi i onih s kroničnim bolestima. To su skupine gdje postoji veća mogućnost komplikacija povezanih s gripom. Pozivamo stoga ljude da se dođu cijepiti jer je u Hrvatskoj postotak cijepljenih znatno niži od ovog spomenutog - kaže nam dr. Dijana Mayer iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ističe pritom kako bi bilo poželjno da se u što većem broju cijepe i oni koji ne spadaju u rizične skupine, ali potpunu procijepljenost naprosto je nemoguće postići. Što se tiče prisutnosti gripe u Hrvatskoj, najviše slučajeva bilježi jug Hrvatske. Prednjači Splitsko-dalmatinska županija, nakon nje slijedi Dubrovačko-neretvanska, a treća je Šibensko-kninska. Obolijevaju najviše djeca. U posljednjem tjednu za koji su obrađeni podaci iz Požeško-slavonske i Ličko-senjske županije nije stigla ni jedna prijava o zarazi gripom.

Ujedno treba napomenuti da se brojke kojima raspolaže HZJZ odnose samo na prijavljene slučajeve, dok je stvarni broj oboljelih veći. Ne ide, naime, svatko liječniku i mnogi gripu preleže kod kuće bez kontaktiranja obiteljskog doktora. Što se tiče COVID-a, prema podacima HZJZ-a, u posljednjem tjednu za koji su obrađeni podaci zabilježeni su 263 slučaja i jedan smrtni ishod koji se dogodio tjedan ranije. Kao i u slučaju gripe, stvarni broj zaraženih je veći, ali je nemoguće procijeniti koliko, s obzirom na to da se ljudi zbog COVID-a uglavnom više ne javljaju liječnicima.