EPIDEMIJA

Gripa poharala Slavoniju, osječki KBC zabranjuje posjete

Gripa poharala Slavoniju, osječki KBC zabranjuje posjete
KBC Osijek gdje je nakon nesreće prevezen ministar Banožić | Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Epidemija gripe zatvara vrata KBC-a Osijek za posjetitelje od 29. prosinca 2025. Gripa se širi brzinom munje, a prijavljeni slučajevi dosežu vrtoglavih 24.720

Zbog epidemije gripe, Ravnateljstvo osječkog Kliničkog bolničkog centra (KBC) odlučilo je zabraniti posjete u toj zdravstvenoj ustanovi, izvijestilo je u nedjelju Ravnateljstvo.

Zbog epidemije gripe zabranjuju se posjete u Kliničkom bolničkom centru Osijek, i to od ponedjeljka 29. prosinca 2025. godine, priopćili su u nedjelju iz Ravnateljstva osječkog KBC-a. 

Gripa u Hrvatskoj "ubrzava", pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema kojima je u Hrvatskoj, tijekom sezone gripe 2025./2026., zaključno s 21. prosincem, pristiglo 24.720 prijava oboljelih od gripe. Najviše prijava, njih 10.378, primljeno u posljednjem, 51. tjednu.

