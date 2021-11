Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman gostovao je u emisiji Hrvatskog radija 'A sada Vlada' gdje je rekao da su kandidati predsjednika Zorana Milanovića za veleposlanike nekvalificirani, a predsjednika optužio da za veleposlanike želi uhljebiti bivše župane i propale političare.

'Zabrinjavajuće i opasno stanje u BiH'

Ministar je komentirao zabrinjavajuće izvješće novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Christiana Schmidta koje je predstavljeno u medijima.

Schmidt upozorava na to da se stanje u BiH opasno komplicira, da je zemlja u neposrednoj opasnosti od raspada i da postoji "vrlo realna" mogućnost ponovnog sukoba. Tu je i Milorad Dodik koji prijeti odcjepljenjem.

- Stanje u BiH je zabrinjavajuće i opasno onoliko koliko lideri sagledavaju to kao problem. Dobro ga je gledati kao opasnost jer to znači i predanost rješenju krize u BiH, kazao je Grlić Radman. Naglasio je kako je cilj i Hrvatske aktivno se angažirati kako bi se sačuvala integracije, cjelovitost, funkcionalnost i prosperitet BiH.

Imenovanje veleposlanika

- Svašta je rečeno. Nisam očekivao da ćemo se iscrpljivati razmjenom loših verbalnih riječi koje će dolaziti prvenstveno od predsjednika. Nisam mogao zamisliti da ćemo imati predsjednika koji će se služiti tako prizemnim vokabularom. Ja kad sam odslušao sve što je jučer rekao o mom kolegi Banožiću, premijeru Plenkoviću - na kraju sam bio zgrožen i nisam mogao vjerovati - rekao je Gordan Grlić Radman.

Dodao je kako predano i odgovorno radi svoj posao te da javnost zaslužuje istinu.

- Upravo je Vlada prije godinu dana predala popis veleposlanika predsjedniku Milanoviću koji je tražio '50:50'. To bi značilo segregaciju veleposlanika i njihovo javno etiketiranje naklonosti prema nekome. To je nemoguće i to je presedan u diplomaciji. Ti bi se veleposlanici trebali opredijeliti čiji su ili čiji nisu. Za ovu je krizu kriv predsjednik koji je suspendirao bilo koje pregovore. Ja sam pokazao najveću zainteresiranost - rekao je.

Milanovićevi kandidati za veleposlanike su nekvalificirani

Potvrdio je da je zamolio Milanovića da tijekom večere s predsjednikom Malte - odvoji pitanje veleposlanika što je 'eklatantno odbio i ljuto odgovarao'.

S Milanovićem je kaže odgovarao i u UN-u i kazao mu kako su njegovi kandidati, prema izvješćima s terana - nekvalificirani.

Svojim su ranijim radom pokazali da ne mogu predstavljati hrvatsku diplomaciju.Je li netko sposoban govoriti jezike ili nije? - dodao je.

Uhljebljivanje bivših župana i propalih političara?

- To je struka, to je ceh. To su ljudi koji su profesionalni, karijerni koji su izrasli u službi vanjskih poslova i znaju proceduru, ponašanje, jezike i kojih se nećemo posramiti. Ovdje predsjednik Milanović želi uhljebiti ljude koji su ili propali župani ili su političari koji nisu uspjeli na izborima. To je sve ono što je predsjednik Milanović predbacivao ranijoj predsjednici - rekao je Gordan Grlić Radman.

'Spominjanje oca me jako pogodilo, govorim ovo pod cijenu ostavke'

- Ono što mi nije pravo, ja to moram reći jest. Spominjanje oca. To je... Ja sam jako osjetljiv na roditelje. Vrlo sam ponosan na svoga oca, volio bih i kad bi predsjednik Milanović bio ponosan na svoga. On o mome ocu ne zna ništa, on je služio interesima hrvatskog naroda. Ja sam odgojen kao Hrvat i kao katolik što on (Milanović op.a.) nije. Upravo je on 1985. ili 1986. ušao u Titovu partiju kad je svatko pametan iz nje izlazio, dodao je.

Predsjedniku Milanoviću je poručio da, ako mu ima išta predbaciti - neka mu to kaže u lice.

- Govorim to pod cijenu ostavke ministra vanjskih poslova. To me jako, jako pogodilo. Ja sam ovdje predan, radim odgovorno i siguran sam da to radim dobro - naglasio je Gordan Grlić Radman.

Na pozive za opozivom predsjednika rekao je da se ne želi "uvlačiti u blato izrečenih stvari" nego želi i dalje odgovorno raditi svoj posao.