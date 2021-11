Narikače, šmrkavci, jazavci, zečevi, krokodili, bijednici, ništarije, termalno nesposobni, polućoravi, kabalisti, šake jada, pudlice s protezama, paraziti, glupani, cmizdravci, prljavi, ružni, polupismeni kruhozborci, ljudi fermentirani do kiselosti i truljenja, nezrele osobe koje sole pamet, samodopadni zlostavljači od kojih treba držati distancu... Sve je to došlo nakon izjave "glasujući za mene, ljudi su glasali za normalnu Hrvatsku", poručio je za saborskom govornicom HDZ-ov zastupnik Mario Kapulica referirajući se na rječnik predsjednika Republike Zorana Milanovića i najnoviji sukob s ministrom obrane Marijom Banožićem.

Normalno znači ne psovati, ne vrijeđati ljude, ne govoriti besmislice, dodao je Kapulica naglasivši kako razumije da predsjednik ima ograničene ustavne ovlasti te da taj deficit nastoji nadomjestiti istupima u javnom prostoru. No, istaknuo je, predsjednik koristi rječnik koji je posve neprimjeren.

- U tu smo fazu uronili davno i sasvim je sigurno da nećemo izaći iz nje do kraja njegova mandata. To sigurno nije dobro, ali s time možemo živjeti. No, živjeti ne možemo i ne smijemo nasilno pomičući granice Ustava i zakona. Predsjednik je prošao veliku promjenu u svom mandatu - od čovjeka koji ročnicima nije imao što reći pa je napustio prisegu nakon 15 sekundi do čovjeka koji ne dopušta ministru obrane govoriti, za što koristi poziciju vrhovnog zapovjednika i izdaje vojnu zapovijed - poručio je Kapulica podsjetivši na Milanovićevo obećanje da će dati sve od sebe za korist građana i izgradnju moderne Hrvatske.

- Ja ne znam kakve koristi moderna Hrvatska i svi građani imaju od ovog što gledamo posljednjih dana. Predsjednik se posvetio izazivanju nereda, a zbog takve retorike nazadujemo kao društvo - istaknuo je.

'Kao da su se dva brda ujedinila u zajedničkom cilju devastacije institucija'

Zastupnica Centra, Dalija Orešković, naglasila je kako taj verbalni sukob proizlazi iz bolesti od koje boluje većina političara starog kova.

- A to je mišljenje da su najviše državne funkcije same sebi svrha i da su njihovi nositelji iznad samih institucija, zakona, Ustava i prava. Jučerašnja svađa, koja je po svom rječniku bila uistinu nedostojna i vulgarna, tek je jedan u nizu primjera koji pokazuje koliko je Hrvatska još uvijek neizgrađena država. 30 godina nakon stjecanja samostalnosti ne zna se što su čije ovlasti, odgovornosti i prava pa se ispoljavanje osobnih sukoba stavlja iznad države i građana. Kao da su se dva brda ujedinila u zajedničkom cilju, devastaciji državnih institucija - poručila je dodavši kako u Saboru već 30 godina vladaju teror i diktatura parlamentarne većine putem poslušnosti liku i djelu stranačkom šefu, neovisno koja politička stranka bila na vlasti i tko stranački šef bio.

Poziv ministra Banožića na opoziv predsjednika Republike ocijenila je glupim.

'Ako je umirovljenje brigadira prvi problem u državi, onda premijer radi super posao'

Ako je umirovljenje brigadira Emila Burčula, zbog čega je i započela ova svađa između Milanovića i Banožića, jedini problem u Hrvatskoj, onda to govori da premijer Andrej Plenković radi super posao i da je sve u Hrvatskoj super, poručila je predsjednica Radničke fronte, Katarina Peović.

- U tjednu kad imamo po 40 umrlih dnevno od korone, kada je umrlo sad već preko 9000 ljudi, kad je zdravstveni sustav pred kolapsom, kad ljudi od 40 godina bez komorbiditeta umiru, na dan kad se govori o rebalansu proračuna u zemlji koja je druga najsiromašnija u EU, u kojoj je preko 17 posto radno sposobnog stanovništva iselila, gdje su minimalna i prosječna plaća jedne od najnižih u Europi, što je prva tema u medijima? Smjena brigadira počasno zaštitne bojne. To vam je ona s onim perjem na glavi, ceremonijalna jedinica - istaknula je.

Predsjednik Republike, naglasila je, sudjeluje u kreiranju jako dobrog rejtinga HDZ-a.

- Jer ako su to prvi problemi u Hrvatskoj, onda premijer radi jako dobar posao. Umjesto da predsjednik govori o avionima koje ćemo platiti milijardu eura, koji su u rukama ministra koji očito ne razumije zapovjednu odgovornost, nije se dobro snašao, Milanoviću je ovo jako zabavno, a i javnost to zabavlja. Plenković je, prema svemu sudeći, super ako su to prvi problemi - poručila je Peović.

'Kolege iz HDZ-a, zahtjev za opoziv je kod mene, možete ga potpisati'

SDP-ov Arsen Bauk istaknuo je kako mu je interesantno što su predsjednika Milanovića kritizirali svi oni koje je pobijedio bilo kao protukandidate, bilo kao političke stranke.

- Klub zastupnika SDP-a izražava punu podršku predsjedniku Republike u čuvanju vojske od stranačkog kadroviranja, samovolje ministra obrane i njegovog diskrecijskog provođenja zakona na način da se iživljava nad časnicima Hrvatske vojske. Predsjednik Republike je u toj obrani opkoljen HDZ-ovim ministrima, a drugi krug oko njih čini predsjednik Vlade Plenković. Na sreću, njemu ne treba pomoć, na svojoj strani ima Ustav i većinu podrške građana, pa čak i većinu onih koji, iz meni nepoznatih razloga, još uvijek glasaju za HDZ - istaknuo je.

Ključni su problemi ministra obrane, dodao je, hoće li govoriti na nekoj svečanosti i hoće li mu pismo o slanju pripadnika vojske u BiH stići s ove ili one adrese. A načelnik Robert Hranj, naglasio je Bauk, izložen je rafalnoj paljbi HDZ-ovih ministara.

- Prvi je put u povijesti da je načelnik Glavnog stožera, provodeći zapovjedi vrhovnog zapovjednika, izložen stranačkoj rafalnoj paljbi i to od ministara koji u zapovjednom lancu nemaju nikakvo mjesto pa čak niti potpredsjednik Vlade - rekao je ocijenivši to pritiskom na vojsku da otkažu poslušnost vrhovnom zapovjedniku.

- Zahtjev za pokretanjem opoziva predsjednika Republike je kod mene i kolege iz HDZ-a, tko ga želi potpisati neka se slobodno javi. Ali, znate, zahtjev je na papiru, a papir se može zapaliti ako se dobro ne ugasi opušak - poručio je.