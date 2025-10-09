Grlić Radman: Jugoistok Europe se mora suočiti s prošlošću

Jugoistočna Europa mora se suočiti s prošlošću i pitanjima nestalih osoba i ratnih zločina, rekao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u četvrtak u Belfastu.

"Naglasit ću potrebu za trajnim pomirenjem u jugoistočnoj Europi kao temeljem stabilnosti. Moramo se suočiti s prošlošću, uključujući pitanje nestalih osoba i ratnih zločina, uz puno poštovanje međunarodnih standarda", rekao je Grlić Radman novinarima uoči sastanka ministara vanjskih poslova Berlinskog procesa u Sjevernoj Irskoj na kojemu će na dnevnom redu biti europska sigurnost, regionalna integracija i pomirenje.

Grlić Radman je rekao da Hrvatska "ostaje predana konstruktivnom dijalogu sa svojim susjedima kako bi se riješila sva otvorena pitanja na temelju međusobnog poštovanja i međunarodnog prava", pri čemu je istaknuo da je "ključno poštivati ​​Daytonski mirovni sporazum u Bosni i Hercegovini, posebno osiguravajući ravnopravnost Hrvata kao jednog od tri konstitutivna naroda".

Berlinski proces je prije 11 godina pokrenula tadašnja njemačka kancelarka Angela Merkel, a glavni cilj formata je od samog početka bilo približavanje zemalja zapadnog Balkana Europskoj uniji.