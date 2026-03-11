Obavijesti

osigurat će repatrijaciju

Grlić Radman: Na području Bliskog istoka je 229 hrvatskih pomoraca, svi su na sigurnom!

Piše HINA,
Grlić Radman: Na području Bliskog istoka je 229 hrvatskih pomoraca, svi su na sigurnom!
Zagreb: Izjava Gordana Grlića Radmana nakon sjednice | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ministar je, prenosi HRT, rekao da će brodari osigurati repatrijaciju pomoraca kada oni završe svoje ugovorne obveze

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je u srijedu da se na području Bliskog istoka trenutačno nalazi 229 hrvatskih pomoraca te da su svi na sigurnom, prenio je HRT.

Ministar je, prenosi HRT, rekao da će brodari osigurati repatrijaciju pomoraca kada oni završe svoje ugovorne obveze.

"Radi se o 229 pomoraca. Brodari će osigurati njihovu repatrijaciju i siguran povratak po isteku ugovora. Oni su na sigurnom. Inače, 15 pomoraca također je bilo obuhvaćeno našom nedavnom evakuacijom, odnosno repatrijacijom iz Rijada i Dubaija“, rekao je Grlić Radman.

