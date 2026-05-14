POTJERALI GA IZ UREDA PREDSJEDNIKA

Grlić Radman o potjerivanju diplomata: 'Što je sporno u tome ako kaže svoje mišljenje?'

Piše Ivan Štengl,
Zagreb: Službeni posjet ministra vanjskih poslova Kraljevine Danske Larsa Rasmussena | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ministar Gordan Grlić Radman brzo je reagirao u umjesto Lendića na Pantovčak poslao Gordanu Vidović Mesarek

Tomislav Lendić, ravnatelj Uprave za političke poslove Ministarstva vanjskih i europskih poslova u srijedu je potjeran iz Ureda predsjednika, a razlog je navodne kritike koje je Lendić iznio na račun predsjednika Milanovića

Ministar Gordan Grlić Radman brzo je reagirao u umjesto njega na Pantovčak poslao Gordanu Vidović Mesarek, koja je u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za europsko i međunarodno pravo.

Drama na Pantovčaku! Iz Ureda predsjednika potjerali su HDZ-ovca! Otkriveno je i zašto

O cijelom slučaju oglasio se sada i sam Grlić Radman, a objavu prenosimo u cijelosti.

"Dr. sc. Tomislav Lendić, ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za političke poslove MVEP-a, odnosno politički direktor, govoreći o svojoj nedavno tiskanoj knjizi u programu N1 televizije, na upit novinara komentirao je i aktualna pitanja u diplomatskoj službi, uključujući rotacije veleposlanika.

Posve je legitimno i opravdano zapitati se – što je sporno u tome da jedan iskusni diplomat, u demokratskom društvu, predstavi svoju stručnu knjigu i iznese svoje mišljenje o postupanju u vezi s imenovanjem veleposlanika? Je li sporno to što ukazuje na činjenicu da je Zoran Milanović odgovoran za izostanak dogovora oko rotacije diplomatskih predstavnika?

Predstavljanje knjige Tomislava Lendića "Hrvatska vanjska politika pred geopolitičkim izazovima suvremenog svijeta"
Predstavljanje knjige Tomislava Lendića "Hrvatska vanjska politika pred geopolitičkim izazovima suvremenog svijeta" | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Predsjednik Republike ovakvim potezima ponovno pokazuje da ne pridonosi rješavanju otvorenih pitanja u vezi s funkcioniranjem službe vanjskih poslova, nego ih dodatno opterećuje osobnim obračunima, etiketiranjem i pritiscima na svakoga tko se usudi iznijeti svoje mišljenje. Takvo postupanje nije ni državničko ni demokratsko te dodatno potvrđuje zašto je dogovor s njime o bilo kojem važnom vanjskopolitičkom pitanju gotovo nemoguć.

Za razliku od njega, koji je godinama uvjetovao izbor veleposlanika nikad ranije zabilježenom metodom „50-50“, MVEP i Vlada kontinuirano, odgovorno i sustavno vode računa o dignitetu, funkcionalnosti i međunarodnom ugledu hrvatske diplomacije."

