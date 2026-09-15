Grlić Radman odgovorio Grmoji: 'Izmišljate. Nema sporazuma o dolasku pakistanskih radnika'

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je u utorak u Saboru da je bio u Pakistanu zbog hrvatskih gospodarskih interesa te odbacio tvrdnje Nikole Grmoje (Most) da je ondje potpisan sporazum o migracijama i o dolasku pakistanskih radnika.

"Pokažite vi meni gospodine Grmoja taj sporazum. Nemate ga, obmanjujete javnost i izmišljate", rekao je Grlić Radman nakon što ga je Grmoja prozvao da je tijekom službenog posjeta Pakistanu potpisan sporazum o migracijama i o dolasku pakistanskih radnika u Hrvatsku. Rasprava se u Saboru rasplamsala nakon izvješća premijera Plenkovića o održanom redovitom sastanku Europskog vijeća u Bruxellesu u lipnju ove godine.

Grlić Radman kazao je da je bio prvi hrvatski ministar koji je išao u Pakistan kako bi Hrvatska došla na to veliko tržište i gdje su se predstavljali interesi hrvatskih kompanija. Napomenuo je i da ga uvijek, posebice na dalekim putovanjima, prate predstavnici Hrvatske gospodarske komore i hrvatskih tvrtki koje tamo imaju određeni interes.

Grmoja (Most): Ministar olakšao dolazak stranih radnika

"U Pakistanu sam bio upravo zbog toga. Zbog hrvatskih interesa. Vi meni recite o kojem sporazumu govorite", kazao je pa je Grmoja zatražio repliku, no potpredsjednik Sabora Željko Reiner rekao mu je da na to nema pravo zbog tri opomene. Kako nije prestajao upadati u riječ na kraju je dobio i mjeru udaljenja sa saborske sjednice u dvostrukom trajanju.

Prije toga je Grmoja uime kluba Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića rekao da je Grlić Radman tijekom službenog posjeta Pakistanu potpisao sporazum kojim se omogućuje dolazak stranih radnika iz te zemlje u Hrvatsku te im je time olakšao ulazak u našu zemlju.

"Gdje god su Pakistanci, tu su ogromni problemi", kazao je. Kazao je i da je Pakistanac počinio ubojstvo u zagrebačkom tramvaju, a njegov sunarodnjak silovao Nepalku. Grmoja je kazao i da u Hrvatskoj ne žele kulture koje su nepodudarne s ovdašnjim načinom života i zapadnoeuropskom civilizacijom.

Prozvao je i Možemo da podupire HDZ-ove politike koje, kako je rekao, idu u smjeru tjeranja Hrvata iz Hrvatske i uvoza strane radne snage.

Hajdaš Dončić (SDP): Plenkovićev sustav rokove tretira kao prijedloge, a ne obvezu

Siniša Hajdaš Dončić (Klub SDP-a) rekao je pak da se Europsko vijeće (EV) drži svojih rokova, a da je u Gospiću inspekcija odredila da se do kraja svibnja treba ukloniti otpad, ali taj rok je prošao i ništa nije uklonjeno.

"Kada Europa kaže rok to znači datum na kojem se nešto dogodi. Kada ova Vlada kaže rok, to znači datum na kojem se objavi nova PowerPoint prezentacija", poručio je. Upozorio je da otpadna mafija nije nastala izvan sustava nego unutar njega jer je nadzor oslabljen, licencirana odgovorna osoba ukinuta, financijska jamstva obezvrijeđena.

"Plenkovićev sustav rokove tretira kao prijedlog, a ne kao obvezu. Do prosinca Europa će mjeriti hoćemo li mi znati što s novcem kada stigne 2028. Ali, prvo rok koji Hrvatska mora održati je rok da se ukloni otpad iz Gospića. On je prošao još u svibnju i dan danas nije održan", kazao je.

Anka Mrak Taritaš (Klub Centra, NPS-a i GLAS-a) rekla je da postoje najmanje tri područja u kojima bi Hrvatska morala imati jasne politike i dugoročne ciljeve u EU - migracije i integracije, zelena tranzicija i zaštita okoliša te europska integracija naše regije. Također, smatra i da bi tema trebala biti jačanje europskog zajedništva i povjerenja građana u EU i njezine vrijednosti.

Miloš (Možemo): U EPP-u HDZ dijeli stranačke klupe s Vučićevim SNS-om koji veliča Mladića

Govoreći o proširenju EU, Mrak Taritaš upozorila je na zakašnjelu reakciju predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i europske povjerenice za proširenje Marte Kos na slavljenje ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji.

"To se jednostavno ne smije događati. EU mora uvijek i dosljedno stajati na braniku vrijednosti na kojima je osnovana i koju je ugradila u svoju politiku proširenja i vanjsku politiku", poručila je.

I Jelena Miloš (Klub Možemo!) upozorila je na neprihvatljivo slavljenje ratnih zločinaca u Srbiji i reakcije Hrvatske. Navela je da od premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića nije dobila odgovor hoće li tražiti da se predsjednika SNS-a Aleksandra Vučića izbaci iz Europske pučke stranke (EPP). Smatra i da će HDZ ostati zajedno s Vučićevim SNS-om u EPP-u.

"Nije prihvatljivo da HDZ ili bilo koja europska politička stranka dijeli svoje stranačke klupe s Vučićevim režimom koji veliča Ratka Mladića, čovjeka koji je počinio strašne zločine nad građanima BiH i Hrvatske", poručila je.

Krstulović Opara (HDZ): Migracijski tokovi preko Hrvatske sve su rjeđi

Andro Krstulović Opara, (Klub HDZ-a) osvrnuo se na čuvanje hrvatske granice te kazao da najdužu europsku granicu "brani 7.500 naših hrabrih policajaca".

"Migracijski tokovi preko nas se su rjeđi, ne isplati im se prolaziti", istaknuo je.

Naveo je i da oporba riječi nije rekla o politici koju EU i Hrvatska imaju prema Bliskom istoku i ratu koji utječe na gospodarsku sigurnost, stabilnost, energetiku i cijene koje plaćaju hrvatski građani. Također, ništa nisu rekli o politici europske obrane i sigurnosti koja će očuvati naš način života, dodao je.