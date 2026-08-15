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NAKON OSUDA NJEGOVIH IZJAVA

Grlić Radman poziva na dijalog u BiH: 'Ne znam čemu histerija'

Piše HINA,
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Grlić Radman poziva na dijalog u BiH: 'Ne znam čemu histerija'
Zadar: Svečano otvaranje počasnog konzulata Bosne i Hercegovine | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Na upit novinara nedaleko Tomislavgrada o reagiranjima bošnjačkih političara na njegov raniji istup, Grlić Radman je odgovorio da 'ne zna čemu ta histerija', te da ne vidi ništa sporno u tome što je govorio ranije ovoga tjedna.

 Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman pozvao je u subotu političke čelnike u BiH na obnovu dijaloga, ocijenivši „histerijom“ osude njegova ovotjednog istupa u kojem je poručio da se Hrvatska neće umoriti od nastojanja ostvarenja jednakopravnosti bosanskohercegovačkih Hrvata. 

Grlić Radman izjavio je ranije da će Zagreb s partnerima iz Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država nastaviti razgovarati o izmjenama Izbornog zakona i ograničenim ustavnim promjenama kako bi se osigurala mogućnost da Hrvati mogu birati svoje političke predstavnike bez da ih preglasavaju brojniji Bošnjaci.

Ideju uspostave hrvatske izborne jedinice koja se predlaže saborskom Rezolucijom, a što je ponovio i Grlić Radman, oštro su odbacili dužnosnici probošnjačkih stranaka Elmedin Konaković, Denis Bećirović i Slaven Kovačević. U obranu Grlića Radmana potom su stali hrvatski dužnosnici i braniteljske udruge HVO-a. 

Na upit novinara nedaleko Tomislavgrada o reagiranjima bošnjačkih političara na njegov raniji istup, Grlić Radman je odgovorio da 'ne zna čemu ta histerija', te da ne vidi ništa sporno u tome što je govorio ranije ovoga tjedna.

"Je li sporna ravnopravnost ili jednakost? Je li sporno međusobno uvažavanje? Je li sporan moj apel za obnovu političkog povjerenja između predstavnika triju konstitutivnih naroda?“, upitao je Grlić Radman. 

Istaknuo je kako ne vjeruje da bi takve poruke ikome trebale biti sporne jer je riječ o europskim vrijednostima za koje se opredijelila i Bosna i Hercegovina.

„Apeliram na zrelost političkih lidera i uspostavu dijaloga jer institucionalna stabilnost i budućnost Bosne i Hercegovine ovise o njihovoj spremnosti na dijalog i pronalaženje zajedničkog rješenja u slovu i duhu Dejtonskog sporazuma“, poručio je hrvatski ministar. 

Grlić Radman je na svetkovinu Velike Gospe boravio u rodnom mjestu Prisoju. Na platformi X objavio je kako se tom prigodom susreo s apostolskim nuncijem u BiH, nadbiskupom Francisom Assisijem Chullikattom. 

Naveo je da su razgovarali o položaju hrvatskog naroda u BiH te važnosti pune zaštite njegove konstitutivnosti i jednakopravnosti u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom, što je ocijenio temeljnim preduvjetom stabilne i funkcionalne Bosne i Hercegovine. 

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