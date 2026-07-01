Grlić Radman s njemačkim zastupnicima: Stabilnost BiH ovisi o jednakopravnosti Hrvata

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman primio je u srijedu u Zagrebu zastupnike Bundestaga i razgovarao s njima o bilateralnim odnosima Hrvatske i Njemačke, proširenju i reformi Europske unije te o jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, priopćio je MVEP. Izaslanstvo Parlamentarne skupine prijateljstva Sjeverni Jadran njemačkog saveznog parlamenta Bundestaga predvodio je predsjednik skupine Christian Haase (CDU). U izaslanstvu su bili i Klaus-Peter Willsch (CDU), Christian Wirth (AfD) te Karl Bär (Savez 90/Zeleni).

Grlić Radman i zastupnici Bundestaga razgovarali su o aktualnim europskim i međunarodnim temama, uključujući proširenje Europske unije, stanje na jugoistoku Europe, rusku agresiju na Ukrajinu, reformu Europske unije te provedbu Zajedničkog europskog sustava azila. Istaknuto je i kako dugoročna stabilnost Bosne i Hercegovine počiva na dosljednom poštivanju Daytonsko-pariškog mirovnog sporazuma i pune ustavne jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda, ističe se u priopćenju.

Na sastanku je potvrđena vrlo dobra razina hrvatsko-njemačkih bilateralnih odnosa, koje obilježavaju intenzivan politički dijalog, razvijena gospodarska suradnja te partnerski odnos u okviru Europske unije i NATO-a. Sugovornici su naglasili važnost parlamentarne diplomacije kao vrijednog doprinosa daljnjem jačanju sveukupnih odnosa dviju prijateljskih država, dodaje se u priopćenju.