Nova svjedočenja na suđenju Banožiću: 'Vozača kamiona nije bilo tamo, mi smo prvi došli!'

Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru Mariju Banožiću za izazivanje prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Nove Banožićeve odvjetnice od suda su zatražile saslušanje bračnog para Biljane i Marija Skokić koji su navodno prvi došli na mjesto nesreće, pa su oni pozvani na sud kao svjedoci.

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No, odmah na početku suđenja Banožićeva obrana imala je opasku.

- Sud je donio odluku da će se obrani Marija Banožića dostaviti policijska foto dokumentacija, foto elaborat i skica mjesta nesreće. No, policija je dostavila 54 fotografije koje već postoje u spisu. To što su dostavili je smiješno i uvredljivo. Osim toga oglušili su se na odluku suda, Nisam pobornik teorije zavjere, ali mi nije jasno da u dvije godine policija nije u stanju dostaviti obrani sve fotografije. Mi znamo da je na DVD-u 169 fotografija, te da je policija na mjestu nesreće izradila nekoliko stotina fotografija. Može li se ponovo naložiti policiji da nam dostave sve te fotografije - odmah je na početku suđenja rekla Banožićeva odvjetnica Marina Tomić.

Potom je svjedočila Biljana Skokić.

- Toga jutra, 11.11.2023. godine vozili smo kćer u Vinkovce pred školu jer je putovala u Zagreb. Na parkingu smo trebali biti 5.50 sati jer je u 6 bio polazak. Više učenika je putovalo u tri busa. Prva dva autobusa krenula su na vrijeme, ali je kćerin autobus morao nekoga sačekati. Njen je autobus krenuo nekoliko minuta poslije 6.

Krenuo je prema obilaznici, mi smo išli iza autobusa. Autobus je stao na crvenom na semaforu, a mi smo odmah iza njih. Potom idemo obilaznicom prema kružnom toku. Autobus ulazi u kružni, potom ulazi terenac pa mi u svom autu. Na izlazu iz kružnog pitam muža da li može ubrzati, ali on kaže da ne jer je velika magla. Odjednom suprug govori 'Biljana, prometna'. Tu stajemo. Muž je odmah izašao iz auta i krenuo prema mjestu nesreće.

Podignuta optužnica protiv bivšeg ministra obrane Marija Banožića zbog izazivanja prometne nesreće | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ja sam izašla iz auta, u šoku, osjetila sam da je pored mene prošlo neko veliko vozilo, osjetila sam udar vjetra. Suprug mi govori da zovem Hitnu i ja zovem 112. Rekla sam im mjesto nesreće. Mužu sam dala mobitel jer su pitali tko je i kako stradao. Onda su došla dva policajca koji su supruga pitali 'kolega, šta se dogodilo', ali on je rekao da nije kolega nego je slučajno stao. A drugi policajac je rekao da uđem u auto i da blicam kao upozorenje drugim autima. Dok sam blicala pokušavala sam vidjeti gdje je suprug. Vidjela sam da je bilo još ljudi oko ta dva auta. Poslije toga sam čula da je netko rekao 'ovaj je mrtav, ovdje nema nitko živ'. Nakon toga čujem da suprug viče 'halo, ovdje ima netko živ'. A onda užasne krike.

Ti su krici tako bili strašni, još uvijek ih pamtim. Nakon toga sam čula sirene. Suprug je dolazio prema našem automobilu. Ja sam izašla. On je pitao ta dva policajaca koji su prvi došli 'da li im mi još nešto trebamo', a oni su rekli da smo slobodni. Sjeli smo u autu i idemo prema kući. Razgovarali smo o nesreći. On je rekao da je začuđen kako nitko od nas nije uzeo ni jedan podatak, a mi smo došli prvi na nesreću u kojoj ima poginulih. Tek kada smo došli kući saznali smo o kome se radi - ispričala je Biljana Skokić.

Banožićeva odvjetnica je potom upitala svjedokinju da li je terenac koji je vozio ispred njih sudjelovao u nesreći, no ona to nije znala rekavši da je bila velika magla, a i da ne zna ni koja je vrsta terenca to bila niti koji su automobili sudjelovali u nesreći. Također je izjavila kako oni nisu vidjeli prometnu nesreću jer se ona već dogodila kada su oni stigli.

- Jeste li vidjeli bilo kakvo pretjecanje? - pitala ju je odvjetnica, a svjedokinja je također rekla da nije. Nije znala ni gdje su se točno zaustavili, prije mjesta nesreće ili poslije.

Svjedokinja je potom ispričala:

- Pratili smo događaje nakon nesreće. Svjesni smo da smo mi bili prvi tamo. A odjednom se na suđenju pojavljuje nekakav čovjek koji govori da je prvi bio na mjestu nesreće i bio svjedok. A mi znamo da on nije bio tamo. Na mjestu događaja smo bili moj suprug, ja i dva policajca. Tog čovjeka, vozača kamiona, kojega smo vidjeli na TV, mi nismo vidjeli na mjestu nesreće.

Vinkovci: Nastavak suđenja bivšem ministru obrane Mariju Banožiću | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

On nije nikoga izvlačio niti pružio nekome pomoć. Rekla sam suprugu da se javi nekome i on se javio Banožićevoj prvoj odvjetnici, nakon što smo više puta pokušali kontaktirati Marija Banožića preko društvene mreže. Potom smo se telefonom čuli s Mariom Banožićem da mu kažemo da smo mi tamo bili prvi - rekla je Skokić, dodajući da je njega obitelj izvrgnuta stresu i uvredama otkako su to učinili.

- Mene nitko nije tražio da svjedočim na ovakav način - dodala je i rekla kako je centar 112 pozvala u 6.13 sati.

Nakon Biljane Skokić svjedočio je njen suprug Mario.

- Ušli smo u kružni za terencem koji je u njega ušao ispred nas. Bio je tamne boje. Izgubio sam ga iz vida. Vozio sam oko 40-50 jer se brže nije moglo. Nailazimo na prometnu. Stajem sa strane, izlazim iz auta i idem preko. U kombiju čovjek pognute glave, nije bilo bočnog stakla, imao je nešto plavo na sebi. Nije bio pri svjesti. Idem prema autu i u tom trenutku cestom prolazi nešto veliko. Odlazim do supruge i vičem joj da zove Hitnu. Nazvala je 112 i nešto se uzmuvala pa je dala mobitel meni. Iz smjera Županje dolaze dva policajca, pitaju me što se dogodilo. Stali su, jedan je posvjetlio lampom prema bijelom kombiju i kaže 'ovaj je mrtav' i potom je osvjetlio terenac i rekao 'ni ovdje nema živih'. Oni su se udaljili malo, a potom dolazi policijsko vozilo. Ja sam ostao između dva vozila.

Iz terenca se još nešto dimilo. Odjednom čujem da netko hropti. Pogledam čovjeka u terencu i vidim da se miče. Pozvao sam one policajce nazad i govorim im da je tu netko živ. Pokušavao sam otvoriti vrata terenca, ali nisam uspio. Terenac je bio prevrnut. Rekao sam im da pokidamo šajbu koja je već napukla. Čovjek je bio u lokvi krvi, preko njega je bio kao neki željezni kavez. Uspjeli smo ga izvaditi van. On je počeo nešto buncati, a potom je počeo strahovito vrištati. Došla je Hitna tada i pomogao sam im da ga stave na kolica i u vozilo.

Kada je Hitna otišla zadržali smo se tu još par minuta. Pitao sam policajce da li im mi još nešto trebamo, a oni su rekli da ne, da smo slobodni. Rekao sam kasnije ženi kako to nije normalno ni logično, da nas nitko nije pitao ni tko smo ni što smo, a bili smo prvi na mjestu nesreće s poginulom osobom - ispričao je Mario Skokić dodajući kako je toga dana ispričao nekim prijateljima u selu na što je naletio toga jutra, a oni su mu rekli da je to bio Maro Banožić.

Svjedok je na pitanje odvjetnice da li se radi o istom terencu koji je vozio ispred njih i koji je bio u sudaru rekao da je jedino taj mogao biti. Niti on nije vidio nikakvo pretjecanje, kao ni kamion ispred sebe.

Podignuta optužnica protiv bivšeg ministra obrane Marija Banožića zbog izazivanja prometne nesreće | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

- Gledao sam na TV-u kako taj neki vozač kamiona na suđenju govori da je on bio na mjestu nesreće i govori da je pomagao unesrećenima. A taj čovjek sigurno tamo nije bio. Niti je bio tamo dok sam ja bio tamo. Nisam ga vidio - kaže Mario Skokić koji također svojom izjavom pobija izjave dosadašnjeg glavnog svedoka na suđenju Mirka Đalića.

Naime, Đalić je decidirano tvrdio da je on vozio kamion ispred terenca Marija Banožića, da ga je on počeo pretjecati te da se tada dogodila nesreća. Također je rekao kako je stao pored ceste, došao do mjesta sudara i pokušavao pomoći unesrećenima.

- Javio sam se Banožiću i njegovoj odvjetnici jer sam smatrao da on treba znati da okolnosti nisu takve kakve su iznešene na sudu. Nisam se javio policiji ni sudu smatrajući da to nije potrebno budući da su nam policajci rekli da nas ne trebaju - rekao je svjedok.

Vinkovci: Nastavljeno su?enje Mariju Banoži?u, danas svjedo?i jedini o?evidac nesre?e | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Tužiteljica je svjedoku rekla kako je sam Banožić u svojoj obrani rekao da je ispred njega bio kamion i htjela mu je postaviti pitanje u vezi toga, no Banožićeve odvjetnice su se usprotivile tome obzirom da je takvo pitanje nedozvoljeno.

- Okrivljenik je svoju obranu iznio u medijima, na televiziji, pa ne vidim problem ovoga pitanja - rekla je tužiteljica.

Banožićeva odvjetnica je i na to reagirala rekavši kako je neugodno iznenađena ovom izjavom tužiteljice koja je itekako svjesna svojih propusta vezano za nedostavljene fotografije s očevida u spis, kao i tvrdnje optuženog da će svoju obranu iznijeti na kraju dokaznog postupka.