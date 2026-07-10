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'IMAT ĆE POTPORU HRVATSKE'

Grlić Radman: Širenje Europske Unije na Zapadni Balkan ulaganje je u sigurnost Europe

Piše HINA,
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Grlić Radman: Širenje Europske Unije na Zapadni Balkan ulaganje je u sigurnost Europe
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman sudjelovao je u petak na sastanku ministara vanjskih poslova Grupe prijatelja Zapadnog Balkana i država Zapadnog Balkana

Grlić Radman rekao je da proces proširenja mora ostati utemeljen na individualnim zaslugama država kandidatkinja, uz strogu, ali pravednu uvjetovanost, dok punopravno članstvo treba ostati njegov konačni cilj. Dodao je da zemlje kandidatkinje na svom europskom putu mogu računati na snažnu političku, stručnu i tehničku potporu Hrvatske.

"Europska budućnost Zapadnog Balkana od strateške je važnosti za sigurnost, stabilnost i prosperitet cijele Europe. Uz odlučne reforme, regionalnu suradnju i predanost dobrosusjedskim odnosima, punopravno članstvo u Europskoj uniji dostižan je cilj", rekao je Grlić Radman.

Istaknuo je i važnost snažnijeg prometnog, energetskog i digitalnog povezivanja regije s Europskom unijom, ocijenivši da proširenje transeuropske prometne mreže (TEN-T) na Zapadni Balkan treba pretočiti u konkretne infrastrukturne projekte, uključujući razvoj koridora Zapadni Balkan - istočni Mediteran i jadransko-jonskog prometnog koridora.

Govoreći o energetskoj sigurnosti, naglasio je važnost pouzdanih i raznovrsnih pravaca opskrbe te ulaganja Hrvatske u ključnu energetsku infrastrukturu, istaknuvši ulogu LNG terminala na otoku Krku u opskrbi srednje i jugoistočne Europe.

Pozdravio je i potpisivanje Sporazuma o provedbi projekta južne plinske interkonekcije između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ocijenivši ga važnim doprinosom regionalnoj energetskoj sigurnosti i smanjenju ovisnosti o jednom izvoru opskrbe.

Istaknuo je kako je potpuno usklađivanje država Zapadnog Balkana s europskim standardima i pravnom stečevinom preduvjet uspješne i održive integracije u Europsku uniju.

"Hrvatska će nastaviti prenositi svoja iskustva iz pristupnog procesa, pružati ciljanu tehničku pomoć i podupirati jačanje institucionalnih kapaciteta kako bi se reformske obveze pretvorile u konkretne rezultate", rekao je ministar.

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