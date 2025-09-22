Grlić Radman: Treba se potruditi za ratifikaciju izbjegavanja oporezivanja sa SAD-om

Hrvatska vlada aktivno radi na odnosu sa zajednicom Hrvata diljem svijeta, od kojih je zajednica u SAD-u jedna od jačih, rekao je u New Yorku ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, podsjetivši da se u Senatu čeka ratifikacija Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i da se oko toga zajedno moraju potruditi.

"Mi smo potpisali Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa SAD-om, ali on još nije ratificiran u Senatu. Tu se moramo malo svi potruditi, trebamo utjecajne ljude, to nije jednostavno", poručio je Radman u nedjelju navečer na prijemu u organizaciji Generalnog konzulata RH u New Yorku.

Hrvatska i SAD taj su sporazum potpisale u prosincu 2022. godine i njime bi se, između ostaloga, olakšao život i poslovanje iseljenika te dodatno učvrstile njihove snažne veze s domovinom, navodi MVEP u priopćenju.

Grlić Radman je američkim Hrvatima zahvalio što njeguju hrvatski duh, ali ih i podsjetio da je njihova matična zemlja otvorena za njihov povratak. "Hrvatska je otvorena za sve generacije Hrvata diljem svijeta – od prvih do četvrtih – nudeći dobrodošlicu svima koji je žele posjetiti ili se vratiti".

Naglasio je da hrvatska vlada provodi projekte potpore povratnicima, uključujući financijske poticaje i porezne olakšice, s ciljem jačanja veza s iseljeništvom.

„Vlada RH nastavlja predano raditi na očuvanju veza s hrvatskim zajednicama diljem svijeta“, istaknuo je ministar te posebno naglasio trajnu skrb i zalaganje Republike Hrvatske za jednakopravnost i politička prava Hrvata u Bosni i Hercegovini kako bi mogli birati svoje legitimne predstavnike.

Prijemom u Generalnom konzulatu u New Yorku završio je dan u kojem su i predsjednik Zoran Milanović i šef hrvatske diplomacije posjetili američke Hrvate u New Yorku i New Jerseyju.