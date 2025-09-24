Obavijesti

MINISTAR U NEW YORKU

Grlić Radman u UN-u: 'Uloga žena u rješavanju sukoba i izgradnji mira je esencijalna'

Hrvatski šef diplomacije boravi u New Yorku radi Opće skupštine UN-a u vrijeme obilježavanja 80. godišnjica osnutka međunarodne organizacije

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u srijedu je u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku ponovo potvrdio predanost Hrvatske programu organizacije "Women, Peace and Security Focal Points Network" ističući esencijalnu ulogu žena u izgradnji mira i rješavanju sukoba.

- Ponovo sam potvrdio snažnu predanost Hrvatske programu #WPS, naglašavajući esencijalnu ulogu žena u izgradnji mira, rješavanju sukoba i sigurnosnoj politici - napisao je Grlić Radman na društvenoj platformi X.

Ministar je sudjelovao na sastanku na visokoj razini organizacije WPS kojom trenutno predsjedaju Japan i Norveška u suradnji s tijelom UN Women.

- Hrvatski napori uključuju usvajanje Nacionalnih akcijskih planova, obuku časnica (prema standardima UN-a) i povijesna postignuća poput žena koje zapovijedaju vojnim kontingentima i pomorskim operacijama - dodao je Grlić Radman.

Hrvatski šef diplomacije boravi u New Yorku radi Opće skupštine UN-a u vrijeme obilježavanja 80. godišnjica osnutka međunarodne organizacije.

Grlić Radman je ranije u srijedu sudjelovao na radnom doručku skupine prijatelja zapadnog Balkana, koju je organizirao talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani zajedno sa svojim kolegama iz Europske unije i zapadnog Balkana.

- Sastanak je ponovo potvrdio snažnu podršku za europski put regije, naglašavajući važnost reformi, vladavinu prava, demokraciju, usklađivanje s (zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a), regionalnu suradnju, dobre susjedske odnose i pomirbu kao ključne čimbenike procesa proširenja - napisao je MVEP na X-u.

Također, ministar je sudjelovao na kvadrilateralnom sastanku sa svojim kolegama iz Bugarske, Grčke i Rumunjske, a rasprava se usredotočila na ključna pitanja od zajedničkog interesa poput jačanja europske sigurnosti i obrane, vojne mobilnosti, proširenja Unije, stabilnosti i povezivosti u crnomorskoj regiji i napretka projekata u sklopu Inicijative triju mora, objavio je ranije MVEP.

Iz MVEP-a su najavili i da će Hrvatska u suradnji sa Švicarskom u sjedištu UN-a kasnije u srijedu organizirati događaj na visokoj razini "Missing Persons in Armed Conflicts: Advancing the Search for Answers", koji će se održati uz kosponzorstvo Crne Gore, Poljske i Kuvajta.

- Cilj događaja je jačanje međunarodnih napora u pronalaženju nestalih u oružanim sukobima, pružanje odgovora obiteljima te unaprjeđenje provedbe međunarodnog humanitarnog prava - rekli su iz MVEP-a.

