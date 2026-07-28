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OSUDA VANDALIZMA

Grlić Radman: Vandalski čin u Međugorju 'uvreda vjernicima'

Piše HINA,
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Grlić Radman: Vandalski čin u Međugorju 'uvreda vjernicima'
Zagreb: Grlić Radman primio otpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova Češke Republike Petra Macinku | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Vandalski čin nazvao je „dubokom uvredom vjernicima i svim ljudima dobre volje”, pa je dodao da je Međugorje „bilo, jest i ostat će mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje”.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u utorak je „najoštrije osudio” oskvrnuće kipa Gospe i paljenje oltara u Međugorju, prozvavši to "dubokom uvredom vjernicima". 

„Najoštrije osuđujem vandalsko oskvrnuće Gospina kipa i drugih svetih mjesta u Međugorju te paljenje oltara crkve sv. Jakova”, napisao je šef diplomacije na Facebooku. 

Vandalski čin nazvao je „dubokom uvredom vjernicima i svim ljudima dobre volje”, pa je dodao da je Međugorje „bilo, jest i ostat će mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje”. 

Nepoznati počinitelj u Međugorju je oskvrnuo Gospin kip na Podbrdu i zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova u Međugorju. 

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Komentari 12
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