Vandalski čin nazvao je „dubokom uvredom vjernicima i svim ljudima dobre volje”, pa je dodao da je Međugorje „bilo, jest i ostat će mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje”.
OSUDA VANDALIZMA
Grlić Radman: Vandalski čin u Međugorju 'uvreda vjernicima'
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Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u utorak je „najoštrije osudio” oskvrnuće kipa Gospe i paljenje oltara u Međugorju, prozvavši to "dubokom uvredom vjernicima".
„Najoštrije osuđujem vandalsko oskvrnuće Gospina kipa i drugih svetih mjesta u Međugorju te paljenje oltara crkve sv. Jakova”, napisao je šef diplomacije na Facebooku.
Vandalski čin nazvao je „dubokom uvredom vjernicima i svim ljudima dobre volje”, pa je dodao da je Međugorje „bilo, jest i ostat će mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje”.
Nepoznati počinitelj u Međugorju je oskvrnuo Gospin kip na Podbrdu i zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova u Međugorju.
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