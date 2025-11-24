Grmoja: Danas se pokazalo koliko je ljevica licemjerna

Predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja (Most) prozvao je u ponedjeljak ljevicu da je licemjerna jer je potpisima osujetila njegovu namjeru da odgodi saslušanje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda dok od USKOK-a ne dobije informaciju je li kandidatkinja Mirta Matić, sutkinja za koju je predsjednik Zoran Milanović dao pozitivno mišljenje, odavala svom bivšem suprugu informacije iz istrage. Grmoja je izjavio prošlog tjedna da neće sazivati sjednicu Odbora za pravosuđe kako bi raspravljalo o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić, sve dok mu USKOK ne odgovori je li svom bivšem suprugu odavala informacije iz istrage.

No, članovi Odbora za pravosuđe iz reda oporbenih stranaka ljevice, sukladno saborskom Poslovniku, prikupili su potreban broj potpisa nakon čega Grmoja mora sazvati sjednicu.

„Ljevica me je u petak potpisima zaobišla kao predsjednika Odbora za pravosuđe samo da se prije saslušanja ne bi doznalo je li istina da je sutkinja Matić, Milanovićeva kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda, odavala informacije iz izvida svom bivšem suprugu Tomi Ricovu”, objavio je Grmoja na Facebook stranici stranke Most.

„Danas se potvrdilo koliko je ta ljevica licemjerna, naime Milanović namjerava na čelo Vrhovnog suda postaviti sutkinju Matić za koju postoje sumnje kako je svog bivšeg supruga upozorila da se protiv njega vode izvidi, što je kompromitira za ovo najvažnije mjesto u hrvatskom pravosuđu”, poručuje Grmoja i podsjeća kako je ljevica prosvjedovala zbog imenovanja Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika jer je lagao o sastancima sa Zdravkom Mamićem.

„Danas su vrlo vjerojatno na poziv njihovog tate s Pantovčaka, ne samo zastupnici SDP-a nego i velika borkinja protiv korupcije Dalija Orešković (DOSIP) , kao i Urša Raukar Gamuli iz Možemo! potpisali da moram sazvati sjednicu Odbora za pravosuđe prije nego što USKOK dostavi informacije o tome je li istina da je sutkinja Matić odavala informacije iz izvida svom bivšem suprugu Tomi Ricovu. Toliko o borbi protiv korupcije”, dodaje Grmoja i zaključuje kako im korupcija smeta samo kada nisu dio nje.

Predsjednik Zoran Milanović kao ovlašteni predlagatelj potvrdio je krajem listopada da je Mirta Matić njegova kandidatkinja za čelnicu Vrhovnog suda, a dobila je podršku i Opće sjednice Vrhovnog suda. Čeka se još i mišljenje Odbora za pravosuđe, iako nijedno nije obvezujuće za predlagatelja.

Saslušanje troje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, sutkinje Visokog trgovačkog suda Mirte Matić, profesorice zagrebačkog Pravnog fakulteta Aleksandre Maganić i zagrebačkog odvjetnika Šime Savića , trebalo bi se održati u Saboru do kraja tjedna.