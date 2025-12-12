Obavijesti

News

Komentari 0
IZRAZIO BOJAZAN

Grmoja: Diverzija SDP-a s amandmanima na Bačićeve zakon možda priprema za izdaju

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Grmoja: Diverzija SDP-a s amandmanima na Bačićeve zakon možda priprema za izdaju
3
Zagreb: MOST traži redefiniranje instituta 6+6 | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nezadovoljni tim zakonima, a uoči njihova drugog čitanja, iz SDP-a nisu isključivali ni mogućnost podnošenja zahtjeva za ocjenu ustavnosti

Zastupnik Nikola Grmoja (Most) izrazio je u petak bojazan da bi „diverzija SDP-a s amandmanima“ na 'Bačićeve zakone' mogla biti priprema „za veliku izdaju“ koja će se dogoditi putem Ustavnog suda koji će „Bačiću dati za pravo“. „Pribojavam se da ova diverzija SDP-a sa amandmanima nije samo priprema za veliku izdaju koja će se dogoditi putem Ustavnog suda gdje će taj Sud, koji su skupa sklopili HDZ i SDP, dati Bačiću za pravo“, izjavio je zastupnik u saborskom izjašnjavanju o amandmanima na 'Bačićeve zakone, očito se referirajući na podatak da je SDP na  Zakon o prostornom uređenju podnio 250 amandmana, tražeći, stavak po stavak, brisanje svih članaka, odnosno cijelog Zakona.

Nezadovoljni tim zakonima, a uoči njihova drugog čitanja, iz SDP-a nisu isključivali ni mogućnost podnošenja zahtjeva za ocjenu ustavnosti.

Grmoja je SDP prozvao da je sa HDZ-om sudjelovao u svim ključnim odlukama koje su išle na štetu hrvatskih građana.

„Vi ste ti koji im cijelo vrijeme držite ljestve“, rekao je SDP-ovcima, optužujući ih da su zajedno s HDZ-om rasprodali Hrvatsku, od telekomunikacija, preko Ine do uvođenja eura.

SPOR OKO KANDIDATKINJE ZA VRHOVNI SUD Nikola Grmoja: Svoju misiju sam ispunio. Sjednica Odbora za pravosuđe bit će u ponedjeljak
Nikola Grmoja: Svoju misiju sam ispunio. Sjednica Odbora za pravosuđe bit će u ponedjeljak

„Počeli ste jedni, a završili drugi“, ustvrdio je i prozvao ih da će i sada, u slučaju tri 'Bačićeva zakona' „uz malu diverziju, predati i hrvatski prostor“.

„Sjetite se situacije sa Zabokom, SDP-ovci su napali Bačića, na kraju je ispalo da je njihov župan u svemu sudjelovao i da je odgovornost jednaka“, rekao je.

 IZ SDP-a su mu poručili da svojim tvrdnjama obmanjuje javnost.

„Nije SDP rasprodao Hrvatsku, vi ste odbili ići s nama i mijenjati Hrvatsku, , otišli ste s HDZ-om, dva puta“, rekao mu je Miroslav Marković (SDP).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uhićen vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjedu rekao: 'Riješit ću te!'
DOZNAJEMO

Uhićen vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjedu rekao: 'Riješit ću te!'

Pokupec je susjedu zaprijetio tijekom svađe, pa ga je susjed prijavio
EKSKLUZIVNO Heroj Tvrtko skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: 'Sve sam pokušao'
UŽAS U SL. BRODU

EKSKLUZIVNO Heroj Tvrtko skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: 'Sve sam pokušao'

U čamcu koji se jutros prevrnuo u Slavonskom Brodu, prema posljednjim informacijama, bilo je 13 osoba....
Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'
PRVI PRISKOČILI U POMOĆ

Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'

Čamac s13 migranata prevrnuo se u Savi u samom centru Slavonskog Broda u četvrtak rano ujutro. Odmah je počela akcija spašavanja, a poginulo je troje ljudi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025