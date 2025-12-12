Grmoja: Diverzija SDP-a s amandmanima na Bačićeve zakon možda priprema za izdaju

Zastupnik Nikola Grmoja (Most) izrazio je u petak bojazan da bi „diverzija SDP-a s amandmanima“ na 'Bačićeve zakone' mogla biti priprema „za veliku izdaju“ koja će se dogoditi putem Ustavnog suda koji će „Bačiću dati za pravo“. „Pribojavam se da ova diverzija SDP-a sa amandmanima nije samo priprema za veliku izdaju koja će se dogoditi putem Ustavnog suda gdje će taj Sud, koji su skupa sklopili HDZ i SDP, dati Bačiću za pravo“, izjavio je zastupnik u saborskom izjašnjavanju o amandmanima na 'Bačićeve zakone, očito se referirajući na podatak da je SDP na Zakon o prostornom uređenju podnio 250 amandmana, tražeći, stavak po stavak, brisanje svih članaka, odnosno cijelog Zakona.

Nezadovoljni tim zakonima, a uoči njihova drugog čitanja, iz SDP-a nisu isključivali ni mogućnost podnošenja zahtjeva za ocjenu ustavnosti.

Grmoja je SDP prozvao da je sa HDZ-om sudjelovao u svim ključnim odlukama koje su išle na štetu hrvatskih građana.

„Vi ste ti koji im cijelo vrijeme držite ljestve“, rekao je SDP-ovcima, optužujući ih da su zajedno s HDZ-om rasprodali Hrvatsku, od telekomunikacija, preko Ine do uvođenja eura.

„Počeli ste jedni, a završili drugi“, ustvrdio je i prozvao ih da će i sada, u slučaju tri 'Bačićeva zakona' „uz malu diverziju, predati i hrvatski prostor“.

„Sjetite se situacije sa Zabokom, SDP-ovci su napali Bačića, na kraju je ispalo da je njihov župan u svemu sudjelovao i da je odgovornost jednaka“, rekao je.

IZ SDP-a su mu poručili da svojim tvrdnjama obmanjuje javnost.

„Nije SDP rasprodao Hrvatsku, vi ste odbili ići s nama i mijenjati Hrvatsku, , otišli ste s HDZ-om, dva puta“, rekao mu je Miroslav Marković (SDP).