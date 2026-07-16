Grmoja je odveo Most prema krajnjoj desnici. Kako bi se već sutra smjestio zdesna HDZ-u...

Nikola Grmoja otkrio je da je pronašao svoj politički uzor.

U jučerašnjem gostovanju na RTL televiziji predsjednik Mosta pohvalio se da je nedavno bio u Rumunjskoj gdje je stranka Aur "prije tri godine imala 15 posto, a sad je na 45 posto".

Radi se o krajnje desničarskoj, proruskoj, antiukrajinskoj i antieuropskoj stranci koju se povezuje s Kremljom i ruskim tajnim službama, optužuje za nacionalizam i iredentizam, za antiglobalizam i suverenizam, za ekstremizam i antisemitizam, kao i za protivljenje imigracijama i pravima LGBT zajednice.

Grmoja poručuje kako slijedi veliki dio politike te rumunjske stranke u trenutku kad je njegov Most jedna od dvije stranke (druga je Možemo!) kojoj raste rejting u anketama.

Kakav suverenizam?

"Mi smo tu kao nacionalna stranka suprotstavljeni onima koji zagovaraju globalističke politike otvorenih granica, prihvat ilegalnih migranata, nekontroliran uvoz strane radne snage, sulude LGBTQ agende itd", otkriva Grmoja i poručuje: "Dolazi vrijeme suverenističkih opcija, gotovo je s globalističkim politikama koje, nažalost, zagovara i ljevica i Plenkovićev HDZ. Vrijeme je za suverenizam".

Samo, je li to suverenizam s povlasticama?

Most se pod Grmojom, uz obilato sekundiranje druge plamteće Mostove zvijezde Marina Miletića, promovirao u glavnu stranku oporbenu desnice, u nezakonito dijete eutanaziranog Živog zida i pasiviziranog Domovinskog pokreta.

Grmoja ide putevima desničarskog populizma: s jedne strane forsira nacionalističke i ideološke teme, poput diskriminacije gejeva ili huškanja protiv stranaca, migranata i stranih radnika, a s druge strane ustaje u obranu malog čovjeka, radnika, frustriranog naroda nasuprot domaćim i stranim elitama...

Koji narod?

"Kao nacionalna stranka želimo Hrvatsku urediti onako kako to hrvatski narod želi", objasnio je Grmoja čija stranka u ovom trenutku uživa oko devet posto potpore hrvatskog naroda u anketama, nakon što je s Hrvatskim suverenistima Most osvojio osam posto glasova na zadnjim parlamentarnim izborima.

Reklo bi se da je hrvatski narod već odabrao one koji bi uredili Hrvatsku po njegovim željama.

A Grmoja još nema dovoljno naroda iza sebe da uredi Hrvatsku.

No kakva je to politika suverenizma po uzoru na rumunjski Aur, ali i druge suverenističke, antieuropske, antiglobalističke, antimigrantske stranke u Europi?

Miletić novi Pernar

Živi zid je prvi promovirao takvu politiku još pod Ivanom Pernarom, kroz borbu frustrirane, zanemarene i prevarene mase protiv političkih i društvenih elita na čijem tragu sada nastupa samopromotor Marin Miletić.

Domovinski pokret prije ulaska u savez s HDZ-om zastupao je suverenističku, tvrdu desničarsku, ponekad i ekstremističku politiku, zahvaljujući kojoj se našao u poziciji da dovede HDZ na vlast.

Baš kao što je to u dva navrata napravio taj buntovni Most.

Nikola Grmoja želi doći u poziciju u kojoj je Most bio prije deset godina, kao treća opcija o kojoj ovisi buduće formiranje vlade. Tada se, doduše, Most pod Božom Petrovom promovirao kao umjerena i pristojna opcija nasuprot radikalizmu Tomislava Karamarka i karakteru Zorana Milanovića, dok je sada radikalni Nikola Grmoja protuteža anemičnom tandemu Andrej Plenković i Siniša Hajdaš Dončić.

Jeftini ljepak

I ako će Možemo! raditi na dovođenju SDP-a do vlasti, Most želi biti opcija na koju će računati HDZ. Nakon što Domovinski pokret ispusti dušu.

Most pod Božom Petrovom bio je magnet za sve građane željne reformi, od kojih su mnoge zvučale suvislo i promišljeno, da bi Most pod Nikolom Grmojom postao jeftini ljepak za sve frustrirane, zapjenjene, radikalne, nacionalističke, možda čak i profašističke društvene grupacije.

Nekadašnje reforme pretvorile su se u rušilačku revoluciju.

Otprilike na tragu Marina Miletića koji brusilicom reže lokote na plaži.

Ruski recept

Suverenizam i nacionalizam, antiglobalizam i desničarski populizam imaju potporu ruskih službi koje sponzoriraju dobar dio takvih političkih snaga u Europi, s planom unutarnjeg razbijanja, a time i slabljenja Europske unije, zajedno s njezinim vrijednostima.

Na tom tragu već godinama nastupa i predsjednik Zoran Milanović dok istodobno svojim biračima prodaje priču o tome da ih on jedini može zaštititi od dominacije HDZ-a.

To je sada politika Nikole Grmoje, to je za njega put prema pozicioniranju Mosta kao prve desničarske oporbene opcije i stranke s kojom se mora računati.

No što on namjerava napraviti s tim suverenizmom?

Osim što bi zabranio uvoz radne snage i ostavio Hrvatsku bez radnika, što bi ukinuo ljudska prava gejevima i manjinama, što bi srušio globalističku dominaciju HDZ-a i SDP-a...

Zašto ne Croxit?

Grmoja još uvijek ne odlazi toliko daleko da otvoreno zatraži izlazak Hrvatske iz Europske unije. Kao notorni ljubitelji i zagovornici referenduma, Mostovci ni u jednom trenutku nisu spomenuli opciju postavljanja referendumskog pitanja o izlasku iz Europske unije.

Niti je to učinio notorni euroskeptik Zoran Milanović.

To je valjda taj suverenizam s europskim povlasticama.

Suverenizam koji se hrani benefitima Europske unije, ali radi na izolaciji i povlačenju u okrilje svojih nacionalnih granica.

Europski tumor

To je usavršio Viktor Orban, na tom tragu parazitiraju i druge suverenističke, pronacističke opcije u Europi. Huškaju građane protiv Europske unije, protiv europskih vrijednosti, protiv europske solidarnosti i europske politike, ali ne i protiv europske blagajne, europskog tržišta, europskog utjecaja.

Europska unija je neprijatelj, osim kad hrani politički tumor koji je želi požderati.

Grmoja, dakle, planira urediti Hrvatsku u skladu sa željama hrvatskog naroda, samo još za to mora pronaći dovoljno naroda. I dobiti privolu svog nekadašnjeg, a vjerojatno i budućeg partnera, HDZ-a.