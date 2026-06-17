Grmoja je polupao lončiće. Samo 'debilna zemlja' bi štitila generale i opravdavala zločine

"Samo bi debilna zemlja osudila svoje generale", ispalio je ovih dana predsjednik Mosta Nikola Grmoja.

A samo debilna zemlja, da ne kažemo i politika, opravdavala bi, zataškavala ili ignorirala zločine svojih generala.

"Što se tiče slučaja Glavaš, ja tu imam određene rezerve", izjavio je Grmoja na N1 televiziji. "Mogu to slobodno tako reći, samo debilna zemlja bi osudila svoje generale, i to generale u obrambenom ratu, ali to je sad već neka druga priča".

Istodobno, to je vrlo važna priča: ne toliko za same generale, koliko za državu, njezino pravosuđe, za politiku, društvo, javnost, građane, ali i za sam Domovinski rat.

Jer procesuiranjem ratnih zločina i zločina počinjenih u ratu, u ime hrvatske države, u odori hrvatskih snaga, Domovinski rat nastoji se očistiti od nedjela koji mu mogu dati zločinački karakter.

Samo debilna zemlja bi dozvolila da se zločini pojedinaca identificiraju s ratnim djelovanjima i da se skrivaju pod plaštom zaštite nacionalnih interesa.

Mučenja u ime države

Branimir Glavaš osuđen je za provođenje terora u ratnom Osijeku, za ključnu zapovjednu ulogu nad postrojbom koja je provodila sustavne otmice i likvidacije. Za mučenja, zlostavljanja i ubojstva srpskih civila u podrumima i garažama tadašnjeg Sekretarijata za narodnu obranu na čijem je Glavaš bio čelu. Za organizirano i tajno odvođenje više civila iz njihovih domova na obalu rijeke Drave, gdje su žrtve bile vezane selotejpom, likvidirane vatrenim oružjem te bacane u rijeku.

Koja zemlja ne bi osudila takve zločine? Samo "debilna".

Ne zaboravimo, Mirko Norac osuđen je za ratne zločine u Lici. Za sudjelovanje u likvidacijama srpskih civila, pri čemu je jednu staricu osobno ustrijelio, kao i zbog toga što u Medačkom džepu nije spriječio vojnike u ubijanju, zlostavljanju civila i ratnih zarobljenika.

Zar bi normalna zemlja ignorirala taj zločin i štitila takvog generala?

Zagorčevi dragulji

A što se tiče nekih drugih generala, sjetimo se Vladimira Zagorca, osuđenog zbog otuđivanja dragulja vrijednih pet milijuna dolara koje je država dobila za kupovinu oružja iz sefa Ministarstva obrane. Zašto se nije poštedjelo Vladimira Zagorca, najodlikovanijeg hrvatskog generala?

Koja "debilna zemlja" sudi takvom generalu?

Glavaš je osuđen za mučenja, zlostavljanja, likvidacije civila počinjenih u ratnom Osijeku. Neke od fotografija ubijenih civila, bačenih u šumu, koristio je u medijima za kreiranje lažne priče o atentatu na njega. Glavaš je nadgledao likvidacije civila od kojih su mnogi tada bili hrvatski građani.

Kakva zemlja bi dozvolila da se to radi u njezino ime?

Tako se štiti dignitet

Procesuiranje zločina i ratnih zločinaca demonstrira snagu države i njezina pravosuđa, volju da se štiti pravni sustav, kao i čistoća Domovinskog rata koji je godinama, upravo zbog zaštite počinitelja, postao taocem ratnih zločina.

Otprilike kao što je braniteljska populacija talac raznih manipulatora, radikala, ekstremista, hosovaca, šatoraša, stožeraša...

Glavaš je u ratnom Osijeku nastupao u ime države, a ta država ne smije potpisivati mučenja strujom i akumulatorskom kiselinom, niti likvidacije civila i njihova bacanja u Dravu.

Odnosno, samo "debilna država" bi to dozvolila.

Što bi hrvatska država dobila da je proteklih desetljeća činila ono za što se Grmoja danas zalaže, a što su prosvjedima, pučističkim udarima, sabotažama, političkim i drugim otporima, tražili brojni političari, generali, navodni zaštitnici digniteta Domovinskog rata?

Dobila bi Domovinski rat obilježen zločinima, strijeljanjima, likvidacijama žena, djece, staraca i civila, "selotejpom i garažom", otmicama, paležima, atentatima, eliminacijama...

Je li to ono što Grmoja želi? Misli li da bi takva država bila manje "debilna"?

Struganje po kaci

Ovakvo Grmojino potpaljivanje vatre pod priču s kojom se hrvatska javnost odavno pomirila, nakon što je prošla katarzična suđenja, procese i presude, sitno je politikantstvo i grebanje po dnu nacionalističke i desničarske kace.

"Zamislimo Izrael ili Ameriku u jednom takvom scenariju, to je nemoguće", naglasio je Grmoja.

Želimo li biti kao Izrael? Ili kao Amerika, koja je procesuirala neke svoje zločine iz raznih ratova, ali redovito ratne zločine potpisuje kroz djelovanje u ime američkih nacionalnih interesa?

Kao što je bilo bombardiranje iranske škole i ubijanje 168 učenica.

Državni genocid

Želimo li, poput Izraela, potpisivati ratne zločine, genocid, istrebljivanje i uništavanje čitavih naroda i država? Kakva je to nacija koja se hrani zločinima i štiti zločince?

Teško je tvrditi da je Branimir Glavaš branio Hrvatsku u podrumima i garažama ratnog Osijeka. Jer tako obranjena Hrvatska trajno nosi hipoteku zločina.

Već je dovoljno bilo to što je takav Branimir Glavaš godinama sjedio u Hrvatskom saboru i krojio državnu politiku, uživao u svojim odlilkovanjima, i to nakon što je sramotio državu bježeći od njezina pravosuđa.

E to bi već mogla biti "debilna zemlja" o kakvoj govori Nikola Grmoja.