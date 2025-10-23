Grmoja (Most): Za inflaciju je jedini odgovoran Plenković

Dok premijer Andrej Plenković zbog visoke stope inflacije odgovornost vidi u Hrvatskoj narodnoj banci, Mostov Nikola Grmoja jedinim odgovornim za to smatra upravo Plenkovića čija je Vlada, naveo je, drugi put imenovala guvernera Borisa Vujčića, ali i nedavno reizabrala viceguvernere."Vidjeli smo ovih dana kako se međusobno optužuju Vlada i HNB, premijer upire prst u HNB, a HNB govori da nema instrumenata da bi išta poduzela", kazao je Grmoja u četvrtak na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru, govoreći o divljanju inflacije i pitajući se tko je za nju kriv.

Ističe da je vlada Andreja Plenkovića koji odgovornost za tu situaciju vidi u HNB-u, izabrala u dva navrata guvernera Borisa Vujčića, kao i većinu ljudi u Savjetu HNB-a te je Sabor prije samo nekoliko mjeseci, prije ljetne stanke, imenovao ponovno Bojana Frasa i Michaela Faulenda za viceguvernere.

"Jedini koji smo ustali protiv toga smo bili mi iz Mosta. Na Odboru za financije, na pitanje kako će zaštititi potrošače, Faulend je odgovorio kako to nije u njegovu resoru, pa, čovječe, temeljna funkcija HNB-a je kontrola stabilnosti cijena i zaštita potrošača. Mislio sam da nema šanse da ti ljudi nakon toga dobiju povjerenje i što sad Plenković radi? U ljude koje je imenovao sad upire prstom da su odgovorni", poručio je.

Grmoja je podsjetio i kako je nekoliko dana prije reizbora dva viceguvernera Most tražio razrješenje cijelog Savjeta HNB-a zbog toga što su trošili "kao pijani milijarderi", a po pitanju svoje temeljne funkcije nisu ništa napravili.

"Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je na to odgovorio kako prema Zakonu o HNB-u prijedlog razrješenja Hrvatskom saboru može podnijeti isključivo Savjet HNB-a. Dakle, jedino oni sami sebe mogu smijeniti, pa što je ovo, ljudi moji? A inflacija divlja. I tko je odgovoran za tu situaciju? Pa Vlada koja ih je sada ponovno imenovala", opetovao je.

Grmoja suludom ocjenjuje činjenicu da Sabor nema nikakvu nadležnost nad Savjetom HNB-a, "ljudima koji žive potpuno odcijepljeni od realnosti".

"Ovo je odgovornost samo jednog čovjeka, u ime svih ljudi u Hrvatskoj koji rade u privatnom sektoru, u ime svih naših umirovljenika, ja upirem prst u Andreja Plenkovića, koji je odgovoran i za uvođenje eura u najgorem trenutku i da nam ovakvi ljudi, koje on sada proziva i nastoji na njih prebaciti odgovornost, zahvaljujući njemu sjede u Savjetu HNB-a", ustvrdio je.