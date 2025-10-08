Grmoja i Ledenko: Ministrica Obuljen Koržinek mora odstupiti

Zastupnici Mosta Nikola Grmoja i Ivica Ledenko najavili su da će idući tjedan prikupljati potpise za opoziv ministrice kulture i medija Nine Koržinek Obuljen zbog favoriziranja književnika postjugoslavenskog kruga i zapostavljanja onih koji promiču hrvatski kulturni identitet.

"Zbog njezine podrške onim krugovima koji ne promiču hrvatski kulturni identitet ministrica Obuljen Koržinek mora otići sa svoje pozicije, očekujem da će našu inicijativu potpisati svi saborski zastupnici koji smatraju da je Ministarstvo kulture i medija leglo kriminala," rekao je Ledenko u srijedu na konferenciji za novinare u Splitu.

Ministrica financijski više podupire prijevode knjiga književnika, kako je rekao, jugoslavenskog kulturnog kruga te je u tom kontekstu spomenuo Miljenka Jergovića i Juricu Pavičića. S druge strane, dodao je, znatno manje financijski podupire prevođenje knjiga Ivana Aralice. Zamjerio je ministrici Obuljen Koržinek i što je na književne festivale slala Slobodana Šnajdera za kojeg je rekao da je potpisnik deklaracije o "zajedničkom jugoslavenskom jeziku."

"Posebno iritira podrška ministrice Koržinek Obuljen tzv. festivalima ovog ljeta na Jadranskoj obali koji su slabo posjećeni, a vegetiraju na incidentu i podjelama u društvu," istaknuo je Ledenko. Dodao je kako se na tim festivalima mogu vidjeti zvijezde petokrake s kojim se pod krinkom antifašizma "guraju jugoslavenske kulturne priče."

Po njegovom tumačenju, ministrica Obuljen Koržinek mora odstupiti i zbog afere Geodetski fakultet, koja je, po njemu, gurnuta pod tepih, a s druge strane uključio se europski tužitelj. "U toj aferi sredstva su utrošena bez javnih natječaja i išli su izravnom pogodbom, a dokumente na kojima su pečati i nazivi Ministarstva, potpisivala je i antedatirala ministrica Koržinek Obuljen," tvrdi Ledenko.

Za pokretanje rasprave u Saboru za opozivom ministrice Obuljen Koržinek treba najmanje 31 potpis saborskih zastupnika, a Grmoja drži da njihovu inicijativu trebaju potpisati i zastupnici ljevice kojoj je pritom zamjerio što je cijelo ljeto pričala o navodnoj fašizaciji Hrvatske.

Odgovarajući na novinarska pitanja vezana uz zaposlenje bivšeg ministra zdravstva Villi Beroša u bolnici u Zagrebu, Grmoja je rekao kako u Hrvatskoj "nema gore afere od ove Beroševe".

"Postavljen je u Vinogradsku bolnicu da ne bude zastupnik u Saboru kao podsjetnik na jednu od najogavnijih afera u povijesti Hrvatske. To je još jedna pljuska hrvatskim građanima koji žele da zdravstvo bude u službi pacijenata a ne 'kasica prasica' za posrnule ministre i HDZ," rekao je Grmoja.

