Grmoja o raskolu u Mostu: Nino Raspudić me zbog supruge Marije nije htio pustiti u stan

Nikola Grmoja je u Podcast Inkubatoru otkrio razloge raskola u Mostu i zašto su Raspudići napustili stranku. Smatra da je shizma nastala zbog velike i nekontrolirane političke ambicije Marije Selak Raspudić koja je nedavno ušla u utrku za gradonačelnicu Zagreba.

- Nije do Nina, nego do Marijine ambicije. Ona je pametna i vrijedna, ali problem je njena ambicija koja je dosta neobuzdana. To je u korijenu svega i tog razlaza - rekao je Grmoja i dodao da je Nino stvarno želio biti član stranke, a da je Marija oduvijek sanjala o samostalnoj karijeri.

Otkrio je da je stranka učinila sve da ne dođe do raskola koji joj je u početku naštetio, ali su se kasnije oporavili. Nakon istupanja iz stranke, Grmoja je zajedno s Petrovom otišao do stana Raspudića kako bi Ninu nagovorio da se predomisli.

- Bujanec je objavljivao Grmoja i Petrov molili Raspudića da se vrati u most i to je stvarno istina. Ja sam došao u Metković, vozio 500 km do Metkovića i došao Božo po mene da idemo molit Nina. Nije nas htio ni primiti u stan vjerojatno pod njenim, ne znam što je bilo - rekao je Grmoja i dodao da ga je jako pogodio odlazak Raspudića iz stranke jer su imali prisne odnose.