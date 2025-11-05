Grmoja objavio kandidaturu za predsjednika Mosta: 'Narod je umoran od lažnih domoljuba...'

Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja objavio je u srijedu na društvenim mrežama svoju kandidaturu za predsjednika te stranke na predstojećim unutarstranačkim izborima u subotu, uz poruku da će se boriti protiv korupcije, štititi obitelj i dostojanstvo hrvatskog čovjeka.

U svojoj je objavi iznio ključne programske točke, poručivši kako želi voditi Most koji će se baviti stvarnim problemima hrvatskog čovjeka od siromaštva i korupcije do zaštite obitelji i nacionalnog identiteta.

"Milijun i dvjesto tisuća naših ljudi živi na pragu siromaštva. Polovica su umirovljenici s premalim mirovinama, a druga polovica su ljudi koji u privatnom sektoru rade za plaću kojom jedva pokrivaju osnovne potrebe", napisao je Grmoja koji je jedini kandidat za čelnika Mosta na predstojeći unutarstranačkim izborima.

Najavio je da će Most pod njegovim vodstvom biti idejno čista i organizacijski definirana stranka predvođena karakternim ljudima, istaknuvši borbu protiv korupcije kao središnji prioritet.

Jedna od istaknutih točaka njegova programa je i zaštita obitelji. "Narod je umoran od lažnih domoljuba i lažnih kršćana koji jedno govore, a drugo rade", poručio je.

Najavio je i da će se Most voditi kršćanskim pogledom na čovjeka i dostojanstvo te "aktivno zalagati za regulaciju radnog vremena žena, posebice majki."

Upozorio je i na problem ilegalnih migracija, poručivši da Hrvatska ne smije postati "odlagalište tuđih problema", te se založio za ponovno uvođenje kvota za uvoz strane radne snage radi zaštite domaćih radnika. Najavio je i otpor, kako je rekao, "nametanju LGBTIQ i rodne ideologije koja želi preodgajati djecu i mijenjati naravnu sliku čovjeka".

"Do sada su naši političari uvijek stavljali na prvo mjesto sebe, pa stranku, a tek onda Hrvatsku. Želim to promijeniti - prvo Hrvatska, pa stranka, a osobne ambicije na zadnje mjesto", napisao je.

Želi se, kaže, boriti za pravedniju i dostojniju zemlju. "Za takvu ću se Hrvatsku boriti. To je Hrvatska u koju vjerujem, a Most koji želim voditi bit će autentičan, pošten i hrabar", poručio je.