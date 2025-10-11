Pojedini mediji i analitičari nas vole kao mater ludu kćer, ali ne znam od kuda takva zabrinutost za sudbinu Mosta, rekao je Grmoja za Express. On je je trenutačno jedini kandidat za predsjednika Mosta
Lider Mosta: 'Zadatak mi je zaorati teren i pretvoriti Most u narodni pokret koji pobjeđuje'
Saborski zastupnik Nikola Grmoja i službeno je za sada jedini kandidat za predsjednika Mosta. Unutarstranački izbori su 8. studenoga, a osim predsjednika tad će se birati i cijelo novo vodstvo stranke. Iako politički analitičari smatraju da njegovim izborom neće doći do promjena u stranci, Grmoja za Express govori gdje vidi stranku pod svojim vodstvom, tko su im mogući koalicijski partneri, ali i ocjenjuje doprinos Bože Petrova.
