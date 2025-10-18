Grmoja: Budem li predsjednik stranke, Most će biti narodni pokret koji osluškuje građane

Jesen u Mostu obilježena je pripremama za unutarstranačke izbore koji će, kako je nedavno rekao predsjednik stranke Božo Petrov, biti održani krajem listopada ili početkom studenoga.

U sklopu obilaska Hrvatske kandidat za predsjednika Mosta, Grmoja, u Osijeku je s konferencije za novinare izjavio da Hrvatska ne smije biti zemlja u kojoj oko milijun i dvjesto tisuća ljudi živi na pragu siromaštva, od čega su polovica umirovljenici.

- Gotovo sto tisuća naših radnika, obično ljudi koji rade u privatnom sektoru, radi za minimalac - dodao je.

Grmoja kaže da će mu Slavonija biti u fokusu zato što je u ovim globalnim nesigurnim vremenima jako važna samodostatnost, proizvodnja hrane.

- Čak tamo gdje smo bili samodostatni, primjerice u peradarstvu, imamo probleme jer se ide u uništavanje proizvođača, naših ljudi koji se bave peradarstvom, na uštrb nekakvih stranih uvoznih lobija - dodao je.

Naveo je i problem s afričkom svinjskom kugom i tvrdi da se temeljem jednog pozitivnog nalaza ide u eutanaziju deset tisuća svinja.

Problem vidi i u uvozu strane radne snage i smatra da se moraju vratiti kvote za uvoz strane radne snage.

- Zašto imamo sto tisuća ljudi koji rade za minimalac, jer je lakše poslodavcima uvesti stranog radnika, čak mu i privremeno dati i smještaj i hranu i sve ostalo. Mora doći do povećanja plaća kako bi ljudi ostajali u Hrvatskoj i trebamo ulagati u naše selo, u našu samodostatnost, u proizvodnju hrane - kaže Grmoja.

Vijećnik Mosta u Gradskom vijeću Osijeka i profesor s osječkog Ekonomskog fakulteta Željko Požega ocijenio je najvećim problemom inflaciju.

- Inflacija neće stati zbog nekontroliranog i bez ikakve ekonomske logike ubrizgavanja silnog novca iz europskih fondova u Hrvatsko gospodarstvo - izjavio je Požega.

Dodao je da se prije nešto više od godinu dana, dolaskom tvrtke Jabil u Osijek 'najavljivalo da će ova američka tvrtka kratkoročno zaposliti oko 1.500 radnika a dugoročno, u četiri godine, oko 4.500 radnika'.

- Danas imamo situaciju da Jabil posluje više od godinu dana na području Osijeka, a trenutačno imaju samo jednu proizvodnu liniju i 111 zaposlenih. Tražimo odgovore da li će te najave, od oko 5.000 novih radnih mjesta, biti ostvarene i kada - rekao je Požega.