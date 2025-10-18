Obavijesti

News

Komentari 4
PRIPREME ZA IZBORE U STRANCI

Grmoja: Budem li predsjednik stranke, Most će biti narodni pokret koji osluškuje građane

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
Grmoja: Budem li predsjednik stranke, Most će biti narodni pokret koji osluškuje građane
Zagreb: Saborski zastupnik Nikola Grmoja | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Nikola Grmoja rekao je da će, postane li predsjednik stranke, Most 'pretvoriti u narodni pokret koji osluškuje bilo naroda, sluša probleme običnih ljudi i onda o tim problemima progovarati i nudi rješenja'

Jesen u Mostu obilježena je pripremama za unutarstranačke izbore koji će, kako je nedavno rekao predsjednik stranke Božo Petrov, biti održani krajem listopada ili početkom studenoga.

U sklopu obilaska Hrvatske kandidat za predsjednika Mosta, Grmoja, u Osijeku je s konferencije za novinare izjavio da Hrvatska ne smije biti zemlja u kojoj oko milijun i dvjesto tisuća ljudi živi na pragu siromaštva, od čega su polovica umirovljenici.

- Gotovo sto tisuća naših radnika, obično ljudi koji rade u privatnom sektoru, radi za minimalac - dodao je.

Grmoja kaže da će mu Slavonija biti u fokusu zato što je u ovim globalnim nesigurnim vremenima jako važna samodostatnost, proizvodnja hrane.

- Čak tamo gdje smo bili samodostatni, primjerice u peradarstvu, imamo probleme jer se ide u uništavanje proizvođača, naših ljudi koji se bave peradarstvom, na uštrb nekakvih stranih uvoznih lobija - dodao  je.

OPASNO ŠIRENJE DRŽAVNIH OVLASTI Nikola Grmoja: Izmjene Općeg poreznog zakona uvode digitalni nadzor građana
Nikola Grmoja: Izmjene Općeg poreznog zakona uvode digitalni nadzor građana

Naveo je i problem s afričkom svinjskom kugom i tvrdi da se temeljem jednog pozitivnog nalaza ide u eutanaziju deset tisuća svinja.

Problem vidi i u uvozu strane radne snage i smatra da se moraju vratiti kvote za uvoz strane radne snage.

- Zašto imamo sto tisuća ljudi koji rade za minimalac, jer je lakše poslodavcima uvesti stranog radnika, čak mu i privremeno dati i smještaj i hranu i sve ostalo. Mora doći do povećanja plaća kako bi ljudi ostajali u Hrvatskoj i trebamo ulagati u naše selo, u našu samodostatnost, u proizvodnju hrane - kaže Grmoja. 

ODRŽALI KONFRENCIJU Grmoja: 'Ina pokušava ugušiti glas radnika'. Palčić: 'Umjesto većih plaća dovode se stranci!'
Grmoja: 'Ina pokušava ugušiti glas radnika'. Palčić: 'Umjesto većih plaća dovode se stranci!'

Vijećnik Mosta u Gradskom vijeću Osijeka i profesor s osječkog Ekonomskog fakulteta Željko Požega ocijenio je najvećim problemom inflaciju.

- Inflacija neće stati zbog nekontroliranog i bez ikakve ekonomske logike ubrizgavanja silnog novca iz europskih fondova u Hrvatsko gospodarstvo - izjavio je Požega.

Dodao je da se prije nešto više od godinu dana, dolaskom tvrtke Jabil u Osijek 'najavljivalo da će ova američka tvrtka kratkoročno zaposliti oko 1.500 radnika a dugoročno, u četiri godine, oko 4.500 radnika'.

U TRI ĆOŠKA... Most je nekad nudio reforme, a sad ne vidi dalje od ideologije
Most je nekad nudio reforme, a sad ne vidi dalje od ideologije

- Danas imamo situaciju da Jabil posluje više od godinu dana na području  Osijeka, a trenutačno imaju samo jednu proizvodnu liniju i 111 zaposlenih. Tražimo odgovore da li će te najave, od oko 5.000 novih radnih mjesta, biti ostvarene i kada - rekao je  Požega.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Video s Hvara zgrozio ljude! Konobar i gost udaraju ženu: 'Mislite ovime privući goste?'
OŠTRE REAKCIJE

Video s Hvara zgrozio ljude! Konobar i gost udaraju ženu: 'Mislite ovime privući goste?'

Objava je u kratkom vremenu prikupila stotine reakcija i više od stotinu komentara, gotovo svi osuđuju sadržaj videa...
Ovo su brojevi na Eurojackpotu: Netko je osvojio 69.000.000 €!
KAKAV SRETNIK

Ovo su brojevi na Eurojackpotu: Netko je osvojio 69.000.000 €!

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 21. listopada 2025.., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.
Detalji užasa kod Daruvara: Napao ih je nožem. Pobjegle su kod susjeda. Njega našli mrtvog
SUSJEDI ZVALI POLICIJU

Detalji užasa kod Daruvara: Napao ih je nožem. Pobjegle su kod susjeda. Njega našli mrtvog

Kada je stigla policija na mjesto događaja, nasilnom muškarcu su rekli da ode po osobnu iskaznicu jer mora s njima u postaju. On se tada vratio u kuću i zaključao se. Našli su ga mrtvog

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025