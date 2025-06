Grmoja: Odluka Ustavnog suda oko listića u Zadru skandalozna

Predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja (Most) u petak je odluku Ustavnog suda, kojom su izborni listić na kojem je zaokružena lista za Gradsko vijeće Zadra, a na dnu nešto nadopisano proglasili nevažećim, a isti takav na razini županije važećim, ocijenio skandaloznom.

"Kao predsjedniku Odbora za pravosuđe i bivšem predsjedniku Antikorupcijskog vijeća obraćali su mi se građani, posebno ljudi iz Zadra koji su sudjelovali na izborima, znam da će sada iz vladajuće stranke reći da je oporba izgubila izbore pa se žali na nepravilnosti i odmah želim reći da je HDZ na ovim izborima pobijedio uvjerljivo i da ovo nije pokušaj umanjivanja te pobjede nego jedan vapaj za pravednim izborima", kazao je Grmoja na konferenciji za medije u Saboru.

Na njoj se osvrnuo na odluku Ustavnog suda oko proglašenog nevažećim izbornog listića za Gradsko vijeće Grada Zadra, ocijenivši je skandaloznom.

"Listić u Zadru, na kojem je nedvojbeno zaokružen kandidat Prava i pravde Robert Modrić, proglašen je nevažećim jer se nešto dolje nadopisalo, a isti takav listić na nivou županije za HDZ-ovog kandidata (Josipa) Bilavera je proglašen važećim. Ustavni sud je zauzeo stav da ako se nešto nadopisuje na listiću, a imamo nedvojbenu biračku volju koja je izražena kroz zaokruživanje određenog kandidata, proglasi nevažećim, što je skandalozno", naglasio je.

Kazao je kako su se i sami ustavni suci podijelili prilikom glasanja oko te odluke istaknuvši kako je sedam odabranih od strane HDZ-a podržalo proglašenje tog listića nevažećim.

"Mi opravdano sumnjamo da je to zbog toga što HDZ gubi većinu u Gradskom vijeću Grada Zadra. Danas do podne će se u Zadru prebrojati svi listići ponovno, a uvjeravaju me iz Prava i pravde da je utvrđen i veći broj listića koji će u konačnici omogućiti Modriću da uđe u Vijeće, ali ja postavljam pitanje što bi bilo da nisu našli te nove listiće i da na temelju samo ovog jednog imamo situaciju da HDZ zadržava većinu", poručio je.

Naglasio je kako pod hitno treba mijenjati izborni zakon u kojem bi se nedvojbeno utvrdilo što je važeći, a što nevažeći listić, a ne da Ustavni sud to utvrđuje ovisno o tome kako kome odgovara. Kao problem je istaknuo i malu izlaznost na izbore.

"Mi smo u prošlom mandatu uputili izmjene izbornog zakona u kojem smo tražili elektroničko i dopisno glasanje, a idući tjedan ćemo to doraditi i ponovno uputiti u proceduru. Imamo problem i s popisom birača, koji ne odgovara Popisu ili Registru stanovništva i to su sve stvari koje trebamo urediti ako želimo biti ozbiljna država", ustvrdio je.

Njegov stranački kolega Ivica Ledenko kazao je kako se SDP sada buni, a sudjelovao je u izboru ustavnih sudaca po "trgovačkom modelu jedan meni, jedan tebi".

Upitan hoće li i oni sudjelovati u bojkotu izbora još trojice ustavnih sudaca, što najavljuje SDP, Grmoja podsjeća kako Most nije sudjelovao ni u izboru 10 ustavnih sudaca prije nekoliko mjeseci, pa tako neće niti u ovom.

Najavio je kako će izbori u Mostu biti ovog ljeta. "Razgovarat ćemo što bi u ovom trenutku bio najbolji izbor za Most, ja sam svjestan da mjesto predsjednika nije nekakva beneficija, nego križ i odgovornost, ne mogu ništa isključiti, ali da se ja nešto tu tučem i da sam zainteresiran za to, nisam", poručio je na pitanje hoće li se kandidirati za predsjednika stranke.